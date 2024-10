Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Hays: repli du titre après la note de Panmure Liberum information fournie par Cercle Finance • 11/10/2024 à 16:59









(CercleFinance.com) - Le titre est en repli de près de 1% après la dégradation d'opinion de Panmure Liberum.



L'analyste dégrade son conseil sur Hays de 'achat' à 'conserver', avec un objectif de cours ramené de 105 à 90 pence, dans le sillage d'une réduction de 14% de son EBIT estimé pour l'exercice 2025 du groupe britannique de services en ressources humaines.



Le broker souligne que les volumes de placement de Hays ont diminué de 16% en 2024 par rapport au pic prépandémique de 2019, et qu'avec un coût moyen par employé en hausse de 11%, l'EBIT a baissé de 58% sur la même période.



'Malgré les initiatives actuelles de réduction des coûts, les pressions inflationnistes sur une base de coûts d'environ un milliard de livres rendront les objectifs de taux de conversion difficiles à atteindre, même si les volumes se redressent', prévient-il.





Valeurs associées HAYS 85,33 GBX LSE -0,50%