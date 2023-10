Haven Green se lance en Italie

Un nouvel acteur de la gestion durable arrive en Italie. Il s’agit de Haven Green Investment Management, société basée à Dublin et spécialisée dans les investissements durables et à impact. La boutique vient de recruter Arcangelo Barletta en tant que responsable du développement pour l’Italie, selon la presse italienne.

Arcangelo Barletta vient de Flossbach von Storch, où il était managing director et responsable de l’Italie. Avant cela, il a travaillé pour Aberdeen Standard Investments, New Star Asset Management et Nordea Investment Funds.

Haven Green est une société qui commercialise des stratégies de sociétés d’investissements durables, aussi bien sur les actions, les obligations que sur le non-coté et l’alternatif. Elle travaille notamment avec Blue Like an Orange, Helios, Ecofin… La société est dirigée par Paul Price, un ancien de Morgan Stanley Investment Management. Elle compte aussi dans ses rangs Dominik Kremer, passé par Unigestion.