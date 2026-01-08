 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Haveli acquiert une participation majoritaire dans la société de logiciels contractuels Sirion
information fournie par Reuters 08/01/2026 à 15:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour pour ajouter le crédit de déclaration) par Isla Binnie et Milana Vinn

La société américaine de capital-investissement Haveli Investments a accepté de réaliser un investissement majoritaire dans Sirion, qui fournit des logiciels utilisant l'intelligence artificielle pour rédiger, stocker et gérer des contrats commerciaux, ont annoncé les deux sociétés jeudi.

QU'EST-CE QUI A ÉTÉ CONVENU?

* Haveli achètera une participation majoritaire dans Sirion, ont indiqué les entreprises. Elles n'ont pas révélé le montant exact ni la valeur de cette participation.

* La participation de Haveli devrait atteindre 90 %, et l'opération valorise l'ensemble de Sirion à environ 1 milliard de dollars, a déclaré une personne au fait de l'affaire.

* L'investissement permettra à Sirion d'accélérer l'innovation dans ses produits et de se développer à l'échelle mondiale, ont déclaré les entreprises.

QUELLE EST LA RAISON D'ÊTRE DE L'OPÉRATION?

* Sumit Pande, directeur général de Haveli, a déclaré dans un communiqué que l'IA devenait "de plus en plus centrale dans le fonctionnement des entreprises", stimulant les perspectives des entreprises qui l'utilisent "au cœur des flux de travail".

* Sous l'égide de Haveli, Sirion pourrait éventuellement chercher à acquérir d'autres entreprises du secteur, a déclaré la personne au fait du dossier.

* La société est récemment devenue rentable, après avoir enregistré une croissance annuelle de 40 % de son chiffre d'affaires au cours des cinq dernières années, selon le communiqué.

* Sirion a été fondée en Inde et possède 10 bureaux aux États-Unis, au Canada, en Grande-Bretagne, en France, en Allemagne, en Inde, en Afrique du Sud et à Singapour.

* Haveli a été fondée par Brian Sheth, qui était auparavant président de Vista Equity Partners, une importante société de capital-investissement spécialisée dans les investissements en logiciels.

Fusions / Acquisitions
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank