Havas va procéder à un regroupement d'actions
information fournie par Zonebourse 10/10/2025 à 08:10

Havas annonce qu'il va procéder à un regroupement d'actions, à raison de dix actions ordinaires anciennes pour une nouvelle, la valeur nominale par action ordinaire devant en conséquence être multipliée par dix.

'Ce regroupement vise à réduire le nombre d'actions ordinaires émises et à simplifier la gestion administrative de celles-ci, tout en améliorant leur perception sur le marché', explique le groupe de communication.

Selon le calendrier indicatif, les actionnaires pourront acheter ou vendre des actions existantes du 16 octobre au 17 novembre (dernier jour de cotation sous le code ISIN actuel) pour obtenir un nombre de titres multiple de dix.

Le regroupement d'actions prendra effet le 18 novembre, date à laquelle le nouveau code ISIN de Havas (à savoir NL0015002K83) entrera en vigueur. Le règlement de l'opération est prévu le 20 novembre.

