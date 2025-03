Havas: résultats 2024 record, perspectives confirmées information fournie par Cercle Finance • 06/03/2025 à 10:00









(CercleFinance.com) - Havas bondit jeudi matin à la Bourse d'Amsterdam après avoir fait état de résultats 'record' pour 2024 et prévu une croissance organique d'au moins 2% cette année.



Le sixième groupe publicitaire mondial a enregistré l'an dernier un chiffre d'affaires en hausse de 1,5% à 2,7 milliards d'euros, tandis que son Ebit ajusté a progressé de 3% à 338 millions d'euros, atteignant dans les deux cas des niveaux historiques.



Pour 2025, Havas dit toujours ambitionner une croissance organique de son chiffre d'affaires de plus de 2% pour une marge opérationnelle ajustée attendue entre 12,5% et 13,5%.



Cette dernière s'était déjà améliorée de 0,3 point de pourcentage à 12,4% l'an dernier.



La société prévoit par ailleurs de proposer à ses actionnaires un dividende annuel de 0,08 euro par action, assorti d'un programme de rachats d'actions portant sur un maximum de 10% du capital.



Havas compte en outre soumettre à sa prochaine assemblée générale le projet d'un regroupement d'actions, sur la base de dix titres anciens qui seraient échangés contre une nouvelle action ordinaire.



Suite à la publication de ces résultats, l'action Havas grimpait de plus de 8%, donnant une capitalisation boursière de 1,44 milliard d'euros.



Depuis son entrée en Bourse, le 13 décembre dernier, elle accuse encore une baisse de l'ordre de 19%.





Valeurs associées HAVAS 1,44 EUR Euronext Amsterdam +8,35%