Havas plus optimiste sur sa croissance organique annuelle
information fournie par AOF 14/10/2025 à 18:42

(AOF) - Havas a rehaussé son objectif de croissance interne 2025 à l'occasion de son point d'activité pour le troisième trimestre. Le groupe de communication anticipe désormais une croissance interne comprise entre 2,5% et 3% contre plus de 2% auparavant. Havas cible par ailleurs une marge d'Ebit ajusté en amélioration de 50 points de base, soit 12,9%, à comparer avec une fourchette d'objectifs précédente de 12,5% à 13,5%.

Le groupe "aborde la fin de l'année avec une confiance renforcée, tout en restant prudent face aux tensions géopolitiques, aux pressions commerciales et aux incertitudes politiques qui persistent".

Au cours troisième trimestre 2025, Havas a enregistré des revenus nets de 656 millions d'euros, en hausse de 3,8 % en termes organiques. Le groupe de communication a bénéficié d'un effet de comparaison favorable : repli de 2,3% des revenus en organique au troisième trimestre 2024. Sur 9 mois, la croissance interne s'élève à 2,8%.

AOF - EN SAVOIR PLUS

