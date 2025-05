Havas: lancement d'un programme de rachat d'actions information fournie par Cercle Finance • 29/05/2025 à 09:55









(CercleFinance.com) - Havas annonce le lancement d'un programme de rachat d'actions portant sur ses actions ordinaires propres, conformément à l'autorisation donnée par les actionnaires du groupe de communication lors de l'assemblée générale qui s'est tenue mercredi.



Un montant maximum de 50 millions d'euros est alloué à ce programme qui sera mis en oeuvre à compter du 2 juin et jusqu'à la prochaine AG prévue en 2026. Un maximum de 99.181.149 actions (soit 10% du capital) pourra être acquis dans ce cadre.



Les actions seront rachetées par un prestataire de services d'investissement indépendant, et pourront être utilisées à des fins de réduction du capital social, rémunération variable à court ou à long terme pour la direction, de plan d'actionnariat salariés.





Valeurs associées HAVAS 1,6155 EUR Euronext Amsterdam +3,33%