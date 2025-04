Havas: croissance de 5% du revenu net au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 11/04/2025 à 07:25









(CercleFinance.com) - Havas affiche un revenu net de 649 millions d'euros pour le premier trimestre 2025, soit +5,2% en croissance totale par rapport à la même période en 2024, avec un retour à une croissance organique positive à +2,1%, en ligne avec ses objectifs.



'Ces performances sont le résultat de notre dynamique commerciale, notamment en Amérique du Nord et en Amérique Latine, à laquelle s'ajoute la poursuite de notre politique d'acquisitions ciblées', explique Yannick Bolloré, CEO et chairman.



Reconnaissant que les incertitudes macro-économiques s'intensifient depuis début avril, le groupe de communication ne constate pas à ce stade d'impacts directs des nouveaux droits de douane sur son activité, mais affirme 'suivre de près la situation'.



A date, Havas confirme ses objectifs financiers au titre de 2025, dont une croissance organique du revenu net au-dessus de 2% et une marge d'EBIT ajusté de 12,5 à 13,5%, ainsi que ses objectifs financiers à moyen terme, au titre de 2028.





Valeurs associées HAVAS 1,2082 EUR Euronext Amsterdam 0,00%