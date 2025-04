Havas: bien orienté après son point trimestriel information fournie par Cercle Finance • 11/04/2025 à 15:52









(CercleFinance.com) - Havas grimpe de 4% à Amsterdam au lendemain d'un point d'activité du groupe de communication, d'où ressort un retour à une croissance organique positive pour son revenu net au premier trimestre 2025, en ligne avec ses objectifs.



Le groupe -issu d'une scission de Vivendi fin 2024- a en effet engrangé un revenu net de 649 millions d'euros sur la période, en croissance organique de 2,1%, dépassant ainsi les prévisions d'Oddo BHF qui étaient de respectivement 638 millions et 1,8%.



'La performance est particulièrement bonne en Amérique Latine (+16,6%, notamment grâce au Mexique et au Brésil) et le groupe annonce une croissance 'double digit' pour sa division Health en Amérique du Nord malgré la perte du budget Pfizer', pointe le bureau d'études.



Soulignant aussi la confirmation par Havas de ses objectifs malgré le manque de visibilité actuel, Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' sur le titre qui selon lui, 'affiche toujours une décote importante face à ses deux pairs (WPP et Publicis)'.





Valeurs associées HAVAS 1,2874 EUR Euronext Amsterdam +6,56%