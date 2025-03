Havas anticipe une nouvelle hausse de sa marge d'Ebit en 2025

AOF - EN SAVOIR PLUS

Le groupe a confirmé également ses objectifs financiers à moyen terme pour l'année fiscale 2028, à savoir une marge d'Ebit ajustée comprise entre 14% et 15% et un taux de distribution de l'ordre de 40%.

Havas a confirmé ses objectifs financiers pour l'exercice 2025, à savoir une croissance organique du revenu supérieure à 2%, une marge d'Ebit ajusté comprise entre 12,5% et 13,5% et un taux de distribution du dividende d'environ 40%.

Le groupe français proposera à l'assemblée générale un dividende à 8 cents par action, un programme de rachat d'actions d'un maximum de 10% du capital et un regroupement d'actions. Dix actions ordinaires en circulation seraient regroupées en une action ordinaire.

(AOF) - Havas a dévoilé un résultat net, part du groupe, en progression de 3,6% à 173 millions d’euros au titre de 2024. Son Ebit ajusté est passé en un an de 327 millions d’euros à 338 millions d’euros, faisant ressortir une marge de 12,4% contre 12,1%, un an auparavant. Le groupe de communication a généré 2,736 milliards d’euros de revenus nets, en hausse de 1,5%. Ils ont cependant reculé de 0,8% en données comparables, dont une baisse de 0,8% au quatrième trimestre.

