Haut Karabakh-Moscou achemine des lance-roquettes multiple

LACHIN, Azerbaïdjan, 16 novembre (Reuters) - La Russie a acheminé plusieurs lance-roquettes multiple (LRM) dans le corridor de Lachin, la bande de territoire qui relie l'Arménie à la région du Haut-Karabakh qu'elle a pris sous son contrôle dans le cadre de l'accord conclu la semaine dernière entre Erevan et Bakou. Cet accord, signé le 10 novembre sous l'égide de Moscou, permet notamment à l'Azerbaïdjan de conserver ses gains territoriaux aux dépens des séparatistes arméniens du Haut-Karabakh. Il se traduit en outre sur le terrain par le déploiement de près de 2.000 militaires russes. Le ministère russe de la Défense a dit lundi dresser sept postes d'observation dans le corridor de Lachin afin de garantir la sécurité des soldats russes qui prennent la direction du Haut-Karabakh. (Reuters)

