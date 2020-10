Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Haut-Karabakh: Les USA annoncent une nouvelle trêve alors que les combats persistent Reuters • 26/10/2020 à 00:16









BAKOU/WASHINGTON, 26 octobre (Reuters) - Les Etats-Unis ont annoncé qu'une nouvelle trêve humanitaire prendrait effet lundi dans le Haut-Karabakh, alors que des combats ont à nouveau éclaté dimanche dans l'enclave entre l'Azerbaïdjan et les séparatistes arméniens qui se reprochent mutuellement d'avoir rompu les précédents cessez-le-feu. Dans un communiqué commun, le département d'Etat américain et les gouvernements azerbaïdjanais et arménien ont indiqué que la trêve entrerait en vigueur à 08h00 lundi (04h00 GMT). "Félicitations au Premier ministre arménien Nikol Pachinian et au président azerbaïdjanais Ilham Aliev, qui viennent de convenir d'un cessez-le-feu (...) De nombreuses vies vont être sauvées", a déclaré sur Twitter le président américain Donald Trump. L'annonce est survenue deux jours après que le secrétaire d'Etat américain, Mike Pompeo, a tenu des entretiens distincts à Washington avec ses homologues arménien et azerbaïdjanais. Les co-présidents du groupe de Minsk (Etats-Unis, Russie, France) ont également pris part à ces réunions. Au cours de "discussions intensives", "les co-présidents et les ministres des affaires étrangères ont discuté la mise en oeuvre immédiate du cessez-le-feu humanitaire, les paramètres possibles de sa vérification, et ils ont engagé une discussion sur les éléments de substance principaux d'une solution globale", ont-ils dit dans un communiqué conjoint. Le groupe de Minsk, chargé par l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) d'une médiation dans le conflit, a fait savoir que les co-présidents et les ministres des Affaires étrangères étaient convenus de se rencontrer de nouveau à Genève le 29 octobre. La vague d'affrontements qui ont éclaté dimanche et l'échec des deux précédents cessez-le-feu conclus sous l'égide de la Russie font toutefois planer une ombre sur ces nouveaux efforts pour mettre fin au conflit dans le Haut-Karabakh, région azerbaïdjanaise majoritairement habitée et contrôlée par des Arméniens. Bakou et Erevan se sont à nouveau réciproquement accusés dimanche d'avoir ciblé des sites civils, tandis que le ministère de la Défense du Haut-Karabakh a indiqué avoir enregistré 11 morts supplémentaires dans les rangs de l'armée, pour un bilan s'approchant désormais du millier de soldats morts. Après plusieurs années de calme, la guerre a repris le 27 septembre, et les puissances mondiales cherchent à éviter un conflit armé de grande ampleur qui impliquerait aussi la Turquie, soutien de l'Azerbaïdjan, et la Russie, qui a un pacte de défense avec l'Arménie. (Naila Bagirova, Matthias Williams et Humeyra Pamuk; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.