Haut-Karabakh-La Turquie promet d'aider militairement l'Azerbaïdjan s'il le lui demande

ANKARA, 30 septembre (Reuters) - La Turquie "fera le nécessaire" si l'Azerbaïdjan lui demande une aide militaire dans le conflit qui l'oppose à l'Arménie au Haut-Karabakh, a promis mercredi le ministre des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu. Un peu plus tôt, le président français Emmanuel Macron avait jugé les déclarations turques sur le conflit "inconsidérées" et "dangereuses". Depuis dimanche, des affrontements ont fait plusieurs dizaines de morts dans cette région séparatiste d'Azerbaïdjan majoritairement peuplée d'Arméniens. (Tuvan Gumrukcu, version française Jean-Philippe Lefief, édité par Jean-Michel Bélot)

