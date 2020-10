Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Haut-Karabakh: Arménie et Azerbaïdjan conviennent d'un cessez-le-feu, annonce Moscou Reuters • 10/10/2020 à 02:14









MOSCOU, 10 octobre (Reuters) - Le ministre russe des Affaires étrangères a annoncé à l'issue d'un entretien, à Moscou, avec ses homologues azerbaïdjanais et arménien que ceux-ci étaient convenus d'un cessez-le-feu dans le Haut-Karabakh à compter de ce samedi minuit pour procéder à un échange de corps et de prisonniers. L'Azerbaïdjan et l'Arménie ont aussi accepté d'engager des discussions pour trouver une issue au conflit, a ajouté Sergueï Lavrov dans la nuit de vendredi à samedi, après dix heures de discussions avec le chef de la diplomatie azerbaïdjanaise Jeyhun Bayramov et le chef de la diplomatie arménienne Zohrab Mnatsakanian. (Maria Tsvetkova et Margarita Antidze; version française Jean Terzian)

