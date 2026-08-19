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Hausse surprise des stocks hebdomadaires de brut aux USA
information fournie par Zonebourse 19/08/2026 à 16:42
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Les stocks de pétrole brut ont affiché une hausse surprise la semaine dernière aux Etats-Unis, a annoncé mercredi l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA).

Les stocks de brut ont augmenté de 4,4 millions de barils à 428,8 millions, alors que les économistes attendaient en moyenne une baisse de 600 000 barils.

Les stocks d'essence se sont quant à eux accru de 700 000 barils, là où les analystes anticipaient un repli de 1,2 million.

Les réserves de produits distillés, qui incluent le fioul domestique, s'inscrivent elles en baisse de 1,5 million de barils.

Le taux d'utilisation des capacités des raffineries s'est établi à 97,2%.

Suite à la parution de ces statistiques, le brut léger américain (WTI) limitait un peu ses gains, avançant de 0,7% à 84,7 dollars le baril contre une hausse de 0,9% avant ces chiffres.

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