Hausse prudente en vue aux États-Unis, Netflix sous les projecteurs

(AOF) - Wall Street devrait afficher une légère progression à l'ouverture. Les statiques économiques continuent de surprendre favorablement : les permis de construire et les mises en chantier ont dépassé les attentes. La confiance des ménages est à suivre à 16 heures. Le gouverneur de la Fed, Chris Waller, a indiqué dans la nuit être en faveur d'une baisse des taux dès juillet. Du côté des valeurs, American Express et Netflix ont dévoilé des profits supérieurs aux attentes. À 30 minutes de la cloche, les futures sur le S&P 500 et le Nasdaq Composite gagnent respectivement 0,10% et 0,07%.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé l'avant-dernière séance de la semaine en territoire positif après des données économiques solides et des résultats trimestriels rassurants. Sur le front des statistiques, les ventes au détail ont rebondi plus que prévu en juin tandis que les inscriptions hebdomadaires au chômage sont ressorties plus faibles qu'attendu. Côté valeurs, PepsiCo a bondi après avoir dit anticiper une baisse moins importante qu'attendu de son bénéfice annuel. Le Dow Jones a progressé de 0,52% à 44483 points et le Nasdaq de 0,74% à 20884 points.

Les chiffres macroéconomiques

1,397 million de permis de construire ont été enregistrés en juin en rythme annuel aux États-Unis. Le consensus visait 1,39 million, après 1,394 million en mai. De plus, 1,321 million de mises en chantier ont été recensées le mois dernier en rythme annuel. Les prévisions étaient à 1,290 million, après 1,263 million en mai.

L'indice de l'Université du Michigan sur la confiance des consommateurs en juillet est attendu à 16h00.

Les valeurs à suivre

American Express

L'émetteur de cartes de crédit American Express a dévoilé des profits plus élevés qu'attendu. Au deuxième trimestre, le bénéfice net a reculé de 4%, à 2,885 milliards de dollars, soit 4,08 dollars par action. Ce dernier est ressorti au dessus du consensus s'élevant à 3,87 dollars. Ses revenus ont progressé de 9% pour atteindre le montant record de 17,86 milliards de dollars alors que le marché visait 17,71 milliards de dollars.

Bristol Myers Squibb

Bristol Myers Squibb a annoncé qu'un essai de phase III, évaluant Reblozyl en association avec un autre traitement pour les patients atteints d'anémie associée à une myélofibrose et recevant des transfusions de globules rouges, n'a pas atteint son critère principal d'évaluation. Il s'agissait de l'indépendance transfusionnelle des globules rouges sur une période consécutive de 12 semaines, à compter des 24 premières semaines de traitement. Le Reblozyl est déjà autorisé pour d'autres types d'anémie et a généré 1,444 milliard de dollars de chiffre d'affaires au cours de l'exercice 2024.

Chevron

Chevron a finalisé l'acquisition de Hess Corporation après avoir satisfait à toutes les conditions de clôture nécessaires, y compris une issue favorable de l'arbitrage concernant l'actif offshore de Hess en Guyane. Le montant de l'opération s'élève à 53 milliards de dollars. Selon les termes de l'accord de fusion, les actionnaires de Hess recevront 1,0250 action Chevron pour chaque action Hess. En conséquence, Chevron a l'intention d'émettre environ 301 millions d'actions ordinaires aux actionnaires de Hess dans le cadre de la transaction.

Netflix

Netflix progresse en avant-Bourse après avoir fait état d'un bénéfice supérieur aux attentes au titre de son deuxième trimestre et a relevé sa prévision de bénéfice annuel. L'ultime saison de la série sud-coréenne "Squid Game" a permis à la plateforme de streaming de réaliser une performance robuste. Le bénéfice dilué s'est établi à 7,19 dollars par action, dépassant le consensus qui ressortait à 7,08 dollars par action.

SLB

Le chiffre d'affaires de SLB au deuxième trimestre s'élève à 8,55 milliards de dollars, en diminution de 6% en glissement annuel. Il dépasse les prévisions de 8,48 milliards de dollars. L'Ebitda ajusté ressort à 2,05 milliards de dollars, soit un repli de 10% sur un an. Le bénéfice par action ajusté a reculé de 13% sur un an à 0,74 dollar, dépassant de 1 cent le consensus. Le bénéfice net attribuable à SLB, qui s'élève à 1,01 milliard de dollars, a diminué de 9% en glissement annuel. Le conseil d'administration a approuvé un dividende trimestriel en espèces de 0,285 dollar par action.

Stellantis

Sans surprise, lors de l'assemblée générale extraordinaire de Stellantis du jour, les actionnaires ont approuvé la nomination d'Antonio Filosa en tant que membre du conseil d'administration et directeur général du constructeur automobile multimarques.

Viatris

Viatris a annoncé l’échec d’une étude de phase 3 visant à évaluer l’efficacité et l’innocuité de la pommade ophtalmique au pimécrolimus chez des patients atteints de blépharite (une inflammation du revêtement cutané des paupières). Le critère d’évaluation principal, la disparition complète des débris après six semaines d’administration biquotidienne, n’a pas été atteint.