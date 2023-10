Hausse prudente des marchés européens avant la Fed

(AOF) - Les marchés européens ont fini en hausse cette première séance de la semaine malgré un contexte géopolitique toujours tendu au Moyen-Orient. Le CAC 40 a gagné 0,44% à 6 825,07 points tandis que l'EuroStoxx50 a progressé de 0,33% à 4 027,41 points. Le vert est également la couleur dominante à Wall Street vers 17h30 avec un Dow Jones en hausse de 1,13% et un Nasdaq Composite gagnant 0,73%.

Sur le plan macroéconomique, la croissance résiste en Allemagne, alors que l'inflation fléchit. Le PIB allemand a baissé de 0,1% au troisième trimestre par rapport au trimestre précédent alors que les économistes interrogés par Reuters attendaient une baisse de 0,3%. Il a progressé de 0,1% au deuxième trimestre, chiffre révisé à la hausse. Le taux d'inflation annuel est pour sa part ressorti à 3,8% en octobre, en-dessous d'un consensus de 4,0% après 4,5% le mois précédent.

Parallèlement en zone euro, l'indice de la confiance des consommateurs est ressorti à -17,9 en octobre conformément aux anticipations des économistes. Il était ressorti à -17,8 au mois de septembre.

Plusieurs décisions de Banques centrales sont attendues ces prochains jours et en particulier, celle de la Fed, mercredi, soir.

Une escalade du dernier conflit au Moyen-Orient, ajoutée à la guerre en Ukraine, pourrait pousser les marchés mondiaux des matières premières vers des rivages inconnus, a prévenu la Banque mondiale dans son Commodity Markets Outlook. Le cours de l'or noir a cependant reculé aujourd'hui : -2,71% à 88,03 dollars pour le baril de Brent.

Du côté des valeurs, ArcelorMittal a perdu plus de 4% alors que le Kazakhstan veut nationaliser sa filiale locale après un accident ayant causé plusieurs morts dans la mine de charbon de Kostenco. Plus fort repli du CAC 40, STMicroelectronics a été pénalisé par les perspectives inférieures aux attentes du fabricant américain de semi-conducteurs, On Semiconductor.

En revanche, l'entreprise minière et métallurgique Eramet a bénéficié d'un relèvement d'opinion d'Oddo BHF.

De nombreux résultats d'entreprises sont attendus cette semaine des deux côtés de l'Atlantique.