Hausse prudente des marchés européens, accord commercial sino-américain à Londres

(AOF) - Les Bourses européennes progressent légèrement après l'accord cadre trouvé la nuit dernière à Londres sur le dossier des droits de douane entre les Etats-Unis et la Chine. Peu d'éléments ont été divulgués sur cet accord. Côté statistiques, les chiffres sur l'inflation aux Etats-Unis seront publiés à 14h30. Côté valeurs, Fnac Darty est leader du marché SRD après l'annonce d'une marge opérationnelle de plus de 3% en 2030 dans le cadre de son nouveau plan stratégique pour la période 2025-2030. Le CAC 40 gagne 0,22% à 7821 points et l'Eurostoxx 50 progresse de 0,17% à 5424 points.

En Europe, à la Bourse de Madrid, Inditex recule de 4,59% à 46,95 euros. Le géant espagnol du prêt-à-porter, propriétaire de la marque Zara, a enregistré un bénéfice net de 1,3 milliard d'euros durant son premier trimestre décalé, qui s'est achevé au 30 avril, en ligne avec les prévisions, contre 1,29 milliard un an plus tôt. Le groupe de textile, qui abrite d'autres marques comme Massimo Dutti et Bershka, a par ailleurs dégagé des ventes en hausse de 4,2% sur la période mais inférieures aux attentes : 8,27 milliards d'euros contre un consensus de 8,36 milliards d'euros.

A Paris, Fnac Darty (+8,99% à 32,75 euros) caracole en tête du marché SRD. Le groupe de distribution spécialisée, qui tient ce mercredi sa journée investisseurs, a présenté son plan stratégique à horizon 2030 baptisé "Beyond everyday". "Il s'inscrit dans la continuité du précédent. Les objectifs financiers nous semblent cohérents", souligne TP ICAP Midcap, à l'Achat sur le titre. Le groupe se fixe d'atteindre près de 4 millions d'abonnés tous services confondus en 2030, une marge opérationnelle de plus de 3% et un cash-flow libre opérationnel cumulé 2025-2030 de plus de 1,2 milliard d'euros.

Pour la 26ème année consécutive, Interparfums (+0,84% à 38,26 euros) va procéder, comme annoncé en février dernier, à une nouvelle attribution gratuite d'actions au profit de ses actionnaires. Le conseil d'administration du 10 juin 2025 a décidé d'augmenter le capital social par incorporation des réserves en réalisant une émission de 7 611 622 actions nouvelles, qui seront attribuées gratuitement aux actionnaires à raison d'une action nouvelle pour 10 actions détenues. Tout actionnaire ayant acheté des actions au plus tard le 24 juin 2025 bénéficiera de cette attribution.

Les chiffres macroéconomiques

Les données sur l'inflation américaine en mai seront publiées à 14h30.

Aux Etats-Unis, les données sur les stocks de pétrole brut seront connues à 16h30.

Vers 12h, l'euro gagne 0,09% à 1,1437 dollar