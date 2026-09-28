Hausse prudente des marchés européens

Hormis l'Eurostoxx 50 (-0,04%), les Bourses européennes évoluent prudemment dans le vert dans l'attente d'une issue favorable au conflit au Moyen-Orient. Pour le moment, l'incertitude domine toujours entre les Etats-Unis et l'Iran. Le CAC 40 rebondit, gagnant 0,11% à 8 086,91 points. Londres, Francfort et Amsterdam progressent respectivement de 0,29%, 0,02% et 0,25%.

Impasse diplomatique, remontée des cours du pétrole

Ce climat d'hésitation sur les marchés est nourri par l'absence de signaux diplomatiques apparents. Sur le front géopolitique, l'agence de presse gouvernementale iranienne Irna rapporte ce lundi qu'aucune nouvelle discussion n'est prévue entre Téhéran et Washington.

Pourtant, auprès du média Axios, Donald Trump a laissé entendre que les négociations pourraient reprendre rapidement après avoir rejeté ce weekend le plan iranien qui souhaitait la réouverture sous sept jours du détroit d'Ormuz.

Au-delà de ces déclarations contradictoires, les frictions directes sur le terrain soutiennent la prudence des investisseurs. Sur le plan militaire, les Gardiens de la Révolution iraniens ont affirmé hier avoir saisi un drone sous-marin américain dans cette voie maritime stratégique. "Grâce à une opération coordonnée et complexe, impliquant les services de renseignement et de guerre électronique, les forces navales du Corps des Gardiens ont réussi à s'emparer d'un drone sous-marin de pointe appartenant à l'armée terroriste américaine", indique un communiqué relayé par la télévision d'Etat.

Dans ce contexte géopolitique toujours pesant marqué par des blocages diplomatiques, les prix du pétrole sont repartis à la hausse. Le prix du baril de Brent de la mer du Nord progresse de 3,47% à 100,82 dollars après 12h. Son équivalent américain, le baril de WTI, avance de 3,78% à 95,90 USD.

Un agenda économique chargé en Europe et aux États-Unis

Outre l'attention portée à cette crise géopolitique, les opérateurs vont digérer une série d'indicateurs macroéconomiques cette semaine. Les chiffres de l'inflation et des indices PMI manufacturiers dans la zone euro.

Aux Etats-Unis, les marchés prendront connaissance des dernières estimations de la croissance du PIB, des données sur les revenus et les dépenses des ménages, de l'indice des prix PCE, l'indice ISM manufacturier et, surtout, du rapport mensuel sur l'emploi.

TotalEnergies maintient ses prévisions de croissance à long terme

Côté valeurs, TotalEnergies ( 1,24%) progresse au sein du CAC 40 ce lundi matin, soutenu par la réitération de ses objectifs de croissance à l'horizon 2030 et l'annonce d'un rachat d'actions de 2,5 milliards de dollars au quatrième trimestre 2026. Le géant pétrolier présentera sa stratégie et ses perspectives lors de sa journée investisseurs organisée aujourd'hui à New York.

En revanche, au sein de l'indice phare parisien, Crédit Agricole figure parmi les plus fortes baisses du CAC 40 (-0,82%), après les propos défavorables d'AlphaValue/Baader Europe. Le bureau d'études a dégradé sa recommandation sur la banque d'"acheter" à "accumuler", avec un objectif de cours réduit de 25,60 à 21,90 EUR.

En outre, Alten ( 4,46%) enregistre l'une des plus fortes hausses du SBF 120, aidé par des notes positives de Bernstein et d'Oddo BHF, qui maintiennent leurs opinions "surperformance", avec des objectifs de cours relevés respectivement à 141 EUR et à 115 EUR.

Ailleurs en Europe, Verbund gagne 4,12% à Vienne, dans le sillage d'un relèvement de recommandation de Deutsche Bank de "vendre" à "conserver", avec un objectif de cours relevé de 55 à 60 EUR, en raison de la hausse des prix de l'électricité.

De plus, les sociétés britanniques de construction et de promotion immobilière figurent parmi les plus fortes hausses de l'indice Stoxx Europe 600 après l'annonce, ce week-end, d'un plan du gouvernement destiné à aider davantage de personnes à accéder à la propriété. The Berkeley Group progresse de 0,24%. Barratt Redrow flambe de 11,60%. Vistry Group s'adjuge 9,23%. Persimmon grimpe de 14,31% ou encore MJ Gleeson qui prend 16,32%.