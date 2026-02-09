Hausse prolongée à Wall Street avant le rapport sur l'emploi américain
Justement, vendredi dernier, le Dow Jones s'est démarqué en franchissant officiellement la barre symbolique des 50 000 points pour la toute première fois de son histoire. Le plus vieil indice boursier du monde a bondi de plus de 1 200 points au cours de la dernière séance de la semaine dernière, clôturant à 50 115,67. Le Dow Jones, à la fin de ce mois de février, pourrait conclure un dixième mois consécutif de hausse. Une telle série de hausses n'a été observée qu'une fois sur les dix dernières années, entre avril 2017 et janvier 2018.
USA-Iran à nouveau en négociation, FedEx en vedette
Sur le front géopolitique, les Etats-Unis ont annoncé vendredi de nouvelles sanctions visant à freiner les exportations de pétrole de l'Iran. Cette décision s'inscrit dans la politique de pression maximale de l'administration Trump, visant à paralyser les sources de revenus du régime de Téhéran.
Le président Donald Trump "s'est engagé à réduire les exportations illicites de pétrole et de produits pétrochimiques du régime iranien dans le cadre de la campagne de pression maximale menée par son administration", a déclaré Tommy Pigott, porte-parole du département d'Etat, dans un communiqué.
Pourtant, l'Iran a affirmé vendredi qu'il allait poursuivre ses négociations avec les États-Unis, à l'issue d'une session de pourparlers à Oman tenue dans une "atmosphère positive". Les discussions auraient porté sur le dossier nucléaire.
"Nous avons eu de très bonnes discussions sur l'Iran, l'Iran semble vouloir absolument conclure un accord", avait déclaré de son côté Donald Trump devant des journalistes. Les deux nations doivent poursuivre leurs négociations en début de semaine.
Du cote de la cote, FedEx (-0,80%) recule alors que le spécialiste mondial du transport express a confirmé un accord avec un consortium sur un projet d'offre publique d'achat intégralement en numéraire pour le rachat d'InPost pour 15,60 euros par action, soit une valorisation totale de 7,8 MdsEUR.
Loews Corporation ( 0,67%), la maison mère notamment de la compagnie d'assurance CNA Financial et du groupe d'infrastructures énergétiques Boardwalk Pipelines, a publié un BPA plus que doublé ( 125%) à 1,94 USD au titre du quatrième trimestre 2025. Sur cette période, ses revenus se sont élevés à 4,73 MdsUSD , contre 4,55 MdsUSD un an auparavant.
Eli Lilly ( 0,16%) a signé un accord avec Orna Therapeutics, un spécialiste dans l'ingénierie de cellules immunitaires in vivo, en vue de son acquisition. Selon les termes de l'accord, les actionnaires d'Orna pourraient recevoir jusqu'à 2,4 milliards de dollars en numéraire, incluant un paiement initial ainsi que des paiements ultérieurs conditionnés à l'atteinte de certains jalons de développement clinique.
En revanche, la société de télésanté Hims & Hers Health (près de -23%) dévisse après l'annulation du lancement d'une version moins chère de la pilule anti-obésité Wegovy de son rival danois Novo Nordisk.
Côté statistiques, aucune de grande importance ne figure au programme de ce lundi. Les investisseurs prendront connaissance aux Etats-Unis des données sur les ventes au détail en décembre (mardi), du rapport mensuel sur l'emploi (mercredi) et des prix à la consommation de janvier (vendredi).
Ils surveilleront avec attention, par ailleurs, la publication des résultats annuels d'Applied Materials, Cisco, Coca-Cola, Mcdonald's ou encore Spotify.
