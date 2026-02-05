Hausse plus forte que prévu des inscriptions au chômage aux USA
information fournie par Zonebourse 05/02/2026 à 14:53
Celles-ci se sont établies à 231 000 lors de la semaine au 31 janvier, soit une progression de 22 000 par rapport à la semaine précédente pour laquelle la statistique a été confirmée à 209 000, a annoncé jeudi le Département du Travail.
Les économistes attendaient en moyenne 212 000 inscriptions au chômage.
La moyenne mobile sur quatre semaines, considérée comme un meilleur indicateur de la tendance de fond sur le marché de l'emploi, s'est établie à 212 250, soit une hausse de 6 000.
Quant au nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités, il a augmenté de 25 000 pour s'établir à 1,844 million lors de la semaine au 24 janvier, la dernière semaine pour laquelle cette statistique est disponible.
Un autre indicateur paru ce jeudi est venu confirmer la décélération à l'oeuvre sur le marché du travail.
Selon le dernier rapport de Challenger, Gray & Christmas, le nombre de licenciements prévus par les entreprises américaines s'est élevé à 108 435 en janvier, soit une hausse de 118% par rapport aux 49 795 postes supprimés en janvier 2025 et une augmentation de 205% par rapport aux 35 553 suppressions annoncées en décembre.
Il s'agit du chiffre le plus élevé observé pour un mois de janvier depuis 2009, année au cours de laquelle 241 749 suppressions d'emplois avaient été annoncées
"On observe en règle générale un nombre élevé de suppressions d'emplois au premier trimestre, mais ce total s'avère particulièrement élevé pour un mois de janvier", a déclaré Andy Challenger, qui relève que les employeurs se montrent peu optimistes quant à leurs perspectives d'embauches pour 2026.
A lire aussi
-
La neige tombée en abondance recouvre les sommets découpés des Dolomites, et de timides rayons de soleil se mêlent aux derniers flocons au milieu des interminables rangées de mobil-homes. Au village olympique de Cortina, le décor, provisoire, est planté à la veille ... Lire la suite
-
La Bourse de New York a ouvert en baisse jeudi, souffrant à nouveau des inquiétudes autour des valeurs technologiques, moteurs du marché ces dernières années, malgré les bons résultats d' Alphabet , la maison mère de Google. Dans les premiers échanges, le Dow Jones ... Lire la suite
-
Le Premier ministre britannique Keir Starmer s'est excusé jeudi pour avoir nommé Peter Mandelson ambassadeur à Washington malgré ses liens avec le criminel sexuel Jeffrey Epstein mais s'est dit déterminé à rester à Downing Street, alors que son avenir politique ... Lire la suite
-
L'Union européenne espère éviter une nouvelle levée de boucliers des agriculteurs, déjà en colère contre l'accord commercial avec les pays latino-américains du Mercosur. L'Union européenne poursuit sa politique de diversification de ses partenariats commerciaux. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer