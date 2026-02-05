 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Hausse plus forte que prévu des inscriptions au chômage aux USA
information fournie par Zonebourse 05/02/2026 à 14:53

Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont augmenté plus que prévu la semaine dernière aux Etats-Unis, une dynamique qui confirme le ralentissement qui touche actuellement le marché du travail américain.

Celles-ci se sont établies à 231 000 lors de la semaine au 31 janvier, soit une progression de 22 000 par rapport à la semaine précédente pour laquelle la statistique a été confirmée à 209 000, a annoncé jeudi le Département du Travail.

Les économistes attendaient en moyenne 212 000 inscriptions au chômage.

La moyenne mobile sur quatre semaines, considérée comme un meilleur indicateur de la tendance de fond sur le marché de l'emploi, s'est établie à 212 250, soit une hausse de 6 000.

Quant au nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités, il a augmenté de 25 000 pour s'établir à 1,844 million lors de la semaine au 24 janvier, la dernière semaine pour laquelle cette statistique est disponible.

Un autre indicateur paru ce jeudi est venu confirmer la décélération à l'oeuvre sur le marché du travail.

Selon le dernier rapport de Challenger, Gray & Christmas, le nombre de licenciements prévus par les entreprises américaines s'est élevé à 108 435 en janvier, soit une hausse de 118% par rapport aux 49 795 postes supprimés en janvier 2025 et une augmentation de 205% par rapport aux 35 553 suppressions annoncées en décembre.

Il s'agit du chiffre le plus élevé observé pour un mois de janvier depuis 2009, année au cours de laquelle 241 749 suppressions d'emplois avaient été annoncées

"On observe en règle générale un nombre élevé de suppressions d'emplois au premier trimestre, mais ce total s'avère particulièrement élevé pour un mois de janvier", a déclaré Andy Challenger, qui relève que les employeurs se montrent peu optimistes quant à leurs perspectives d'embauches pour 2026.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les mobil-homes du village olympique des Jeux de Milan Cortina, le 3 février 2026 à Cortina d'Ampezzo ( AFP / Odd ANDERSEN )
    JO-2026: Benvenuti au village olympique de Cortina, "fonctionnel" et cosy
    information fournie par AFP 05.02.2026 15:47 

    La neige tombée en abondance recouvre les sommets découpés des Dolomites, et de timides rayons de soleil se mêlent aux derniers flocons au milieu des interminables rangées de mobil-homes. Au village olympique de Cortina, le décor, provisoire, est planté à la veille ... Lire la suite

  • Un panneau indiquant Wall Street près de la Bourse de New York le 12 janvier 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )
    Wall Street recule, la pression sur la tech s'intensifie
    information fournie par AFP 05.02.2026 15:39 

    La Bourse de New York a ouvert en baisse jeudi, souffrant à nouveau des inquiétudes autour des valeurs technologiques, moteurs du marché ces dernières années, malgré les bons résultats d' Alphabet , la maison mère de Google. Dans les premiers échanges, le Dow Jones ... Lire la suite

  • Le Premier ministre britannique Keir Starmer fait un discours à Saint Leonards-on-Sea, dans le sud-est de l'Angleterre, le 5 février 2026 ( POOL / Peter Nicholls )
    Affaire Epstein/Mandelson: Starmer s'excuse mais entend rester à Downing Street
    information fournie par AFP 05.02.2026 15:21 

    Le Premier ministre britannique Keir Starmer s'est excusé jeudi pour avoir nommé Peter Mandelson ambassadeur à Washington malgré ses liens avec le criminel sexuel Jeffrey Epstein mais s'est dit déterminé à rester à Downing Street, alors que son avenir politique ... Lire la suite

  • Ursula von der Leyen à Bruxelles, en Belgique, le 22 janvier 2026. ( AFP / NICOLAS TUCAT )
    Commerce : après le Mercosur, l'UE proche de sceller un accord avec l'Australie
    information fournie par Boursorama avec Media Services 05.02.2026 15:20 

    L'Union européenne espère éviter une nouvelle levée de boucliers des agriculteurs, déjà en colère contre l'accord commercial avec les pays latino-américains du Mercosur. L'Union européenne poursuit sa politique de diversification de ses partenariats commerciaux. ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank