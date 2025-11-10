Hausse générale en vue aux Etats-Unis dans la perspective de la fin du shutdown

(AOF) - L'heure est au rebond à Wall Street alors que le plus long "shutdown" de l'histoire des Etats-Unis est sur le point de se terminer. Huit sénateurs démocrates devraient se joindre à leurs collèges républicains pour voter en faveur d'un texte permettant le financement de l'administration fédérale jusqu'au 30 janvier 2026. A quelques minutes des premières transactions, les futures sur le S&P500 et le Nasdaq Composite gagnent respectivement 0,91% et 1,46%. L'once d'or, le pétrole et le rendement du 10 ans sont également en hausse.

Vendredi à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé la dernière séance de la semaine sur une note contrastée. L'indice de volatilité du CBOE, considéré comme le baromètre de la peur à Wall Street, a atteint son plus haut niveau en plus de deux semaines. L'indice de confiance de l'Université du Michigan est ressorti au plus bas depuis juin 2022. Au chapitre des valeurs, Expedia a bondi dans le sillage de résultats trimestriels meilleurs que prévu. Le Dow Jones a progressé de 0,16% à 46987 points tandis que le Nasdaq s'est replié de 0,21% à 23004 points.

Les chiffres macroéconomiques

Aucune statistique d'importance n'est attendue.

Les valeurs à suivre

Amazon

Amazon a annoncé avoir récemment lancé une application Amazon Bazaar, son service d'e-commerce à bas coûts, dans 14 pays, dont l'Argentine, Bahreïn, le Costa Rica, la République dominicaine, l'Équateur, Hong Kong, la Jamaïque, le Koweït, le Nigeria, Oman, le Pérou, les Philippines, le Qatar et Taïwan. "Plus d'un million d'articles sont disponibles à la vente sur Haul à moins de 10 dollars, dont beaucoup à moins de 5 dollars," a souligné le cybermarchand. Amazon Bazaar est connu sous le nom de Haul aux Etats-Unis.

Amgen

Amgen a publié les résultats détaillés d'un essai clinique de phase 3 sur son produit Repatha. Ce dernier permet une réduction statistiquement significative et cliniquement pertinente des événements cardiovasculaires majeurs indésirables (MACE) chez des adultes à haut risque n'ayant jamais eu de crise cardiaque ni d'AVC, lorsqu'il est ajouté aux statines ou à d'autres traitements visant à réduire le cholestérol LDL (lipoprotéines de basse densité).

Marriott

Marriott a annoncé la fin de l’accord de licence qu’il avait avec Sonder Holdings, en raison d’un défaut de ce dernier. Avec le retrait des chambres de la société proposant des appartements haut de gamme et de petits boutiques-hôtels du système Marriott, la croissance nette du nombre de chambres pour Marriott cette année devrait désormais atteindre 4,5%. Les autres objectifs du groupe hôtelier ont été confirmés.

Oracle

Un groupe d'une vingtaine de banques, dont BNP Paribas et Goldman Sachs, ont accordé un prêt d'environ 18 milliards de dollars pour aider à financer la construction d'un campus de centres de données lié à Oracle, révèle Bloomberg. Le campus du centre de données situé dans le comté de Doña Ana, au Nouveau-Mexique, fait partie du projet Stargate, mené par OpenAI, SoftBank et Oracle.

Pfizer

Novo Nordisk a annoncé qu’il n’allait pas surenchérir à la dernière offre de Pfizer pour l’acquisition de Metsera. Pour rappel, le 6 novembre dernier, le laboratoire danois avait soumis une seconde offre révisée non sollicitée pour un total pouvant atteindre les 10 milliards de dollars (62,20 dollars par action, ainsi que des droits de valeur conditionnelle pouvant atteindre 24 dollars par titre) afin de racheter la société de biotechnologie américaine qui développe des traitements contre l’obésité et les maladies métaboliques.

Tesla

Siddhant Awasthi, directeur du programme Cybertruck, a annoncé son départ de chez Tesla après huit ans passés au sein du groupe. Dans son message publié sur X, il a indiqué "je suis convaincu que Tesla réussira brillamment sa prochaine grande mission (surtout après la semaine dernière". Il y a quelques jours, à l’issue de l’assemblée générale annuelle, les actionnaires ont validé la rémunération d’Elon Musk, conditionnée à l’atteinte d’objectifs ambitieux.