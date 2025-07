Hausse en vue sur les places européennes

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus dans le vert à l'ouverture de la dernière séance de la semaine. Les investisseurs continuent de se concentrer sur les résultats des grandes entreprises et sur les données économiques. Hier, les ventes au détail aux Etats-Unis ont rebondi plus que prévu en juin, suggérant une reprise économique et un regain de confiance parmi les consommateurs. L'indice Michigan de confiance des consommateurs sera notamment à surveiller. Au chapitre des valeurs, Sanofi a annoncé la finalisation de l’acquisition de Blueprint.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Argan

Au premier semestre, les revenus locatifs d’Argan ont enregistré une croissance de 8 %, à 105,8 millions d’euros. Parallèlement, le bénéfice net récurrent part du groupe a bondi de 16 %, pour s’élever à 78 millions d’euros. En outre, le coût de la dette a légèrement diminué de 2,25 à 2,10 %, et l’endettement a également reculé. Avec ces bonnes performances, la foncière de développement & location d’entrepôts premium a confirmé l’ensemble de ses objectifs financiers annuels. Elle vise toujours une croissance des revenus locatifs de 6 %, et une progression du résultat net récurrent de 11 %.

Sanofi

Sanofi annonce la finalisation de l'acquisition de Blueprint. La nouvelle entreprise ajoute au portefeuille de Sanofi des médicaments disponibles sur le marché, un pipeline prometteur et l'expertise d'une société spécialiste de la mastocytose systémique (MS), une maladie rare du système immunitaire, et d'autres maladies associées au gène KIT. En acquérant Blueprint, Sanofi bénéficie d'une présence établie parmi les allergologues, les dermatologues et les immunologistes.

Stef

Stef, leader européen des services de transport et de logistique dédié aux produits alimentaires sous température contrôlée, affiche un chiffre d’affaires au deuxième trimestre en progression de 7,7% (+5,3% à périmètre constant), à 1,276 milliard d'euros. La bonne tenue de son chiffre d’affaires est soutenue " par les effets de périmètre positifs des acquisitions à l’international ainsi que par un impact favorable du calendrier (lundi de Pâques)". Le chiffre d’affaires au premier semestre 2025 s’élève à 2,474 milliards d'euros, contre en hausse de 6,4% (+4% à périmètre constant).

Vranken-Pommery

Au premier semestre 2025, Vranken-Pommery Monopole a généré un chiffre d'affaires de 108,3 millions d'euros, soit une légère hausse de 0,2%, dans un contexte économique toujours volatil, marqué par des tensions commerciales importantes, en particulier entre l’Europe et les États-Unis avec une incertitude autour des taxes sur les vins et spiritueux européens. Le groupe fait face aussi à une situation géopolitique instable, marquée par des conflits armés prolongés et des tensions diplomatiques croissantes.

Les chiffres macroéconomiques

Les prix à la production en Allemagne ont progressé de 0,1% en juin sur une base mensuelle, en ligne avec les attentes après un repli de 0,2% en mai. Sur un an, ils reculent de 1,3 % comme attendu.

La balance des paiements courants en mai en zone euro sera publiée à 10H00.

Aux Etats-Unis, les permis de construire et mises en chantier en juin seront connus à 14h30 avant l'indice Michigan de confiance des consommateurs en juillet à 16H00.

Vers 8h30, l'euro progresse de 0,14% à 1,1614 dollar.

Hier à Paris

Les Bourses européennes ont rebondi ce jeudi, les investisseurs portant une attention particulière aux résultats d'entreprises. Legrand a brillé après avoir relevé son objectif de croissance pour 2025, embarquant dans son sillage Schneider Electric. En revanche, Publicis a nettement décroché. Si le géant publicitaire a dépassé les attentes, ses perspectives revues en légère hausse ont été froidement accueillies. Côté statistiques, les ventes au détail aux Etats-Unis ont rebondi plus que prévu en juin. Le CAC 40 a gagné 1,29% à 7822 points et l'EuroStoxx 50 a progressé de 1,49% à 5376 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé l'avant-dernière séance de la semaine en territoire positif après des données économiques solides et des résultats trimestriels rassurants. Sur le front des statistiques, les ventes au détail ont rebondi plus que prévu en juin tandis que les inscriptions hebdomadaires au chômage sont ressorties plus faibles qu'attendu. Côté valeurs, PepsiCo a bondi après avoir dit anticiper une baisse moins importante qu'attendu de son bénéfice annuel. Le Dow Jones a progressé de 0,52% à 44483 points et le Nasdaq de 0,74% à 20884 points.