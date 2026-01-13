Hausse en vue sur les marchés européens avant l'inflation US

(AOF) - Les marchés actions européens devraient démarrer cette deuxième séance de la semaine sur une note positive. Les investisseurs prendront connaissance des données sur l'inflation américaine en décembre qui est attendue à 2,7%, en légère décélération par rapport à novembre (2,8%). Hier, Wall Street a terminé en hausse, faisant fi des tensions entre la Maison Blanche et la Fed. Ce mardi marque le coup d'envoi de la saison des résultats du quatrième trimestre avec les mastodontes de la finance américaine. JP Morgan sera notamment à suivre.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Airbus

Airbus annonce la livraison de 793 avions commerciaux à 91 clients dans le monde en 2025. Le groupe a enregistré 1 000 nouvelles commandes brutes dans son activité Avions commerciaux. Le groupe a livré 607 avions de la Famille A320, 93 avions de la Famille A220, 57 avions de la Famille A350 et 36 avions de la Famille A330.

Alstom

Bouygues

Le groupe entame une transformation stratégique majeure de son organisation en regroupant, depuis le 1er janvier 2026, ses filiales Colas, Bouygues Construction et Bouygues Immobilier. Cette nouvelle entité, "Division Construction", est dotée d'un chiffre d'affaires dépassant 27 milliards d'euros et sera dirigée par Pascal Minault.

Crédit Agricole SA

Crédit Agricole indique que la Banque centrale européenne (BCE) lui a notifié son autorisation pour le franchissement du seuil de 20% du capital de Banco BPM, lui permettant ainsi de renforcer légèrement sa participation dans le groupe italien. Rappelant disposer d'une position additionnelle sous forme de produits dérivés portant sur 0,3% du capital de Banco BPM, la banque française a l'intention d'exercer son droit à la livraison en physique des actions Banco BPM sous-jacentes à cette position.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, les données sur l'inflation en décembre seront communiquées à 14h30 avant les ventes de logements neufs en octobre à 16h00.

Vers 8h30, l'euro cède 0,05% à 1,1661 dollar.

Hier à Paris

Les marchés actions européens ont clôturé cette deuxième séance de la semaine sur une note favorable. Longtemps à la traine, le CAC 40 est parvenu à renverser la vapeur, progressant de 0,32%, à 8237 points. L'EuroStoxx 50 a, pour sa part, avancé de 0,13%, à 5931 points. A Francfort, le Dax a poursuivi son excellent début d'année en signant un nouveau plus haut historique en clôture à 24910,36 points. Idem pour l'indice Stoxx Europe 600. Côté valeurs, EssilorLuxottica, STMicroelectronics ainsi que Valneva ont été particulièrement recherchées.

Hier à Wall Street

Les marchés actions européens ont clôturé la première séance de la semaine sur une note positive. Les tensions restent vives après les menaces judiciaires de la Maison Blanche à l'encontre de la Fed et de son patron, Jerome Powell. Au chapitre des valeurs, le secteur financier a été sous pression alors que Donald Trump souhaite limiter à 10% les taux d'intérêts appliqués aux cartes de crédit. Les chiffres sur l'inflation comptant pour le mois de décembre sont attendus ce mardi. Le Dow Jones a progressé de 0,17% à 49585 points et le Nasdaq de 0,26% à 23733 points.