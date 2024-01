Hausse en vue pour les sociétés chinoises cotées à la Wall Street : Pékin en soutien

(AOF) - Les sociétés chinoises cotées à la Wall Street, dont Alibaba, Baidu et Nio, sont attendues en nette hausse à Wall Street alors que la Chine envisage des mesures de soutien aux marchés chinois, qui ont affiché de mauvaises performances ces derniers mois. Selon Bloomberg, Pékin cherche à mobiliser 2000 milliards de yuans (259,45 milliards d'euros), provenant principalement des comptes offshore d'entreprises publiques afin de mettre en place un fonds de stabilisation destiné à acheter des actions chinoises. Cette information a permis aux marchés chinois de rebondir ce matin.

