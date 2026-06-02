Hausse en vue en Europe, Trump accuse Netanyahou de compromettre les discussions avec l'Iran

Les Bourses européennes devraient progresser à l'ouverture de la seconde séance du mois de juin. Elles restent attentives à l'évolution des négociations entre les Etats-Unis et l'Iran pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient. Les discussions ralentissent. Téhéran menace d'ouvrir de nouveaux fronts, malgré la trêve en vigueur depuis le 8 avril dernier. La capitale iranienne conditionne tout accord à un cessez-le-feu au Liban. Le CAC 40 devrait gagner 0,25%. Le Dax et le FTSE 100 sont attendues en hausse de respectivement 0,59% et 0,35%.

Donald Trump s'est promptement emporté contre Benyamin Netanyahou lors d'un appel téléphonique hier, selon plusieurs sources américaines citées par Axios. Le président américain aurait reproché au premier ministre israélien l'escalade militaire conduite par Israël au Liban, alors que Washington tente de préserver les négociations en cours avec l'Iran.

Trump aurait qualifié Netanyahou de "fou" et lui reprochant de compromettre les négociations avec Téhéran. D'après les informations d'Axios, le président des États-Unis aurait également insisté auprès d'Israël pour faire annuler un projet de frappe sur Beyrouth, redoutant qu'une escalade militaire ne fasse échouer les discussions avec l'Iran.

Dialogue rompu entre Téhéran et Washington

En outre, le chef d'Etat américain a assuré que "les discussions continuaient à un rythme rapide avec la République islamique d'Iran". Une déclaration qui est en contradiction avec celle de l'agence de presse iranienne Tasnim.

Hier, avant 16h, cette agence a affirmé que Téhéran avait suspendu les négociations avec les États-Unis, visant à mettre un terme à la guerre au Moyen-Orient. Selon elle, cette décision a été prise à cause des crimes qu'Israël continue à commettre au Liban, et des violations sur tous les fronts du cessez-le-feu irano-américain conclu le 8 avril dernier. "L'équipe de négociation iranienne suspend donc le dialogue et les échanges de textes via les médiateurs", détaille le média iranien.

De son côté, le ministère iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi a accusé lundi les États-Unis de violer à nouveau le fragile cessez-le-feu entre les deux pays, après des frappes américaines en Iran qui ont entraîné des représailles militaires iraniennes.

Sur les combats, l'armée israélienne a annoncé l'interception tôt ce mardi de deux projectiles venus du Liban, après que Donald Trump a assuré que le Hezbollah et Israël allaient cesser leurs affrontements.

Le pétrole se replie à nouveau, nouvel objectif de ventes pour STMicroelectronics

Dans ce contexte géopolitique très pesant, les cours du pétrole repartent à la baisse et restent sous le seuil des 100 dollars. Le Brent perd 1,19% à 94,12 USD. Le WTI recule de 1,44% à 91,29 USD.

Dans l'actualité des sociétés cotées, STMicroelectronics a annoncé ce matin le relèvement de son ambition de chiffre d'affaires pour les data centers, dans un contexte de demande toujours forte en infrastructure IA. Les revenus de cette activité sont désormais attendus à environ 1 MdUSD en 2026 (contre une estimation antérieure de plus de 500 MUSD). "Ce chiffre d'affaires pourrait doubler en 2027 (par rapport à un niveau précédemment attendu bien au-dessus de 1 MdUSD)", explique le fabricant franco-italien de puces électroniques.

De plus, les investisseurs réagiront à la publication des résultats du premier semestre 2025/2026 de Catana. Le groupe spécialisé dans la commercialisation de navires de plaisance haut de gamme a enregistré une nette détérioration de ses résultats sur cette période. Il a enregistré une perte nette de l'ensemble consolidé de 1,7 MEUR, loin du bénéfice de 5,6 MEUR enregistré un an plus tôt. Le groupe conserve toutefois une situation financière solide et poursuit le déploiement de son plan stratégique 2030, dont les premiers effets sont attendus dès l'exercice prochain.

Par ailleurs, concernant le litige Soudan, BNP Paribas a annoncé avoir déposé son mémoire introductif devant la Cour d'appel des Etats-Unis, sollicitant l'infirmation du jugement de première instance. Dans ce mémoire, la banque de la rue d'Antin établit, parmi plusieurs autres erreurs de droit, que le tribunal de première instance a gravement méconnu le droit suisse et a refusé à la banque la possibilité de présenter des éléments de preuve essentiels démontrant que les opérations financières en cause étaient autorisées au regard des droits suisse et européen.

Kering annonce la nomination de Gianfranco D'Attis au poste de directeur général d'Alexander McQueen, effective à compter du 3 juin. Remplaçant Gianfilippo Testa, il sera rattaché à Luca de Meo, directeur général de Kering, et sera basé à Londres.

Nexans indique avoir finalisé l'acquisition de 100% du capital social de Republic Wire, une opération qui "renforce considérablement la présence de Nexans sur le segment attractif et en forte croissance de la basse tension aux États-Unis".

Côté statistiques, les investisseurs prendront connaissance à 11h des chiffres de l'inflation en zone euro.