Hausse en vue en Europe sur fond d'optimisme sur la fin du "shutdown"

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus en hausse pour démarrer la semaine sur fond d'optimisme de la fin du "shutdown" qui dure depuis plus de 40 jours. Hier, le Sénat américain a adopté une mesure visant à permettre la réouverture des administrations fédérales. Dans ce contexte, les prix du pétrole s'affichent en hausse. Pour cette séance de lundi, l'agenda des sociétés et économique s'annonce pauvre, les investisseurs auront dans leur viseur la publication de l'indice Sentix sur le sentiment des investisseurs en zone euro.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Airbus

Satair (Airbus) a annoncé la signature d’un accord en vue de l’acquisition d’Unical Aviation, une société spécialisée dans la fourniture de pièces et composants aéronautiques d’occasion en état de service (USM). Cette acquisition inclut également sa filiale ecube, reconnue pour son expertise internationale dans les services de stockage, de démantèlement et de transition d’aéronefs. L'acquisition comprend les sept sites opérationnels et bureaux d'Unical et d'ecube en Amérique du Nord, en Espagne et au Royaume-Uni, qui ont réalisé un chiffre d'affaires combiné de 298 millions de dollars en 2024.

Eiffage

Eiffage Concessions, filiale d'Eiffage, a signé un contrat avec la Régie des Bâtiments et le Service Public Fédéral Justice (SPF Justice) pour le marché DBFM (Design, Build, Finance and Maintain) du futur établissement pénitentiaire de Vresse-sur-Semois en Wallonie, en Belgique. Le montant global de l'investissement s'élève à 171 millions d'euros pour ce bâtiment d'une superficie totale de 39 000 mètres carrés, qui disposera d'une capacité de 312 place, dont 284 en sécurité moyenne et 28 en sécurité restreinte. La mise à disposition du bâtiment est prévue pour 2029.

Hexaom

Au troisième trimestre, le chiffre d’affaires d’Hexaom a reculé de 6,5%, pour s’installer à 136,6 millions d’euros. A périmètre et change constant, les revenus affichent un repli de 13,8%. Sur les neuf premiers mois de l’année, le chiffre d’affaires s’est affaissé de 21,35%, à 442,9 millions d’euros. Pour l’ensemble de l’exercice, à périmètre non constant, le spécialiste de la construction de maison, de la rénovation et de l’accession en France, vise un chiffre d’affaires en repli de 10 à 15%, sous réserve notamment du rythme d’ouverture des chantiers du quatrième trimestre.

Vallourec

Vallourec, spécialiste des solutions tubulaires premium sans soudure, annonce un investissement de 48 millions de dollars pour étendre ses activités à Youngstown, dans l'Etat d'Ohio, aux Etats-Unis. Cette initiative stratégique s'inscrit dans un engagement plus large en faveur de sa production aux Etats-Unis, avec plus de 1,5 milliard de dollars investis au cours des 15 dernières années

Les chiffres macroéconomiques

En zone euro, l'indice Sentix de la confiance des investisseurs en novembre sera publié à 10h30.

Vers 8h30, l'euro cède 0,9% à 1,1560 dollar.

Vendredi à Paris

Les Bourses européennes ont terminé dans le rouge une semaine marquée par les inquiétudes à propos des valorisations des valeurs technologiques dopées par l'IA. La santé de l'économie américaine inquiète également : la confiance des consommateurs s'est rapprochée en novembre de son plus bas historique. A Paris, les investisseurs ont salué les résultats trimestriels d'Euronext. L'indice CAC 40 a cédé 0,18% à 7950,18 points, portant son repli hebdomadaire à 2,10%. Le principal indice français a enregistré 8 baisses en 9 séances. L'EuroStoxx50 a reculé de 0,84% à 5563,86 points.

Vendredi à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé la dernière séance de la semaine sur une note contrastée. L'indice de volatilité du CBOE, considéré comme le baromètre de la peur à Wall Street, a atteint son plus haut niveau en plus de deux semaines. L'indice de confiance de l'Université du Michigan est ressorti au plus bas depuis juin 2022. Au chapitre des valeurs, Expedia a bondi dans le sillage de résultats trimestriels meilleurs que prévu. Le Dow Jones a progressé de 0,16% à 46987 points tandis que le Nasdaq s'est replié de 0,21% à 23004 points.