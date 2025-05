Hausse en vue en Europe sur fond d'espoirs commerciaux

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus en hausse au lendemain de la décision de politique monétaire de la Fed qui a, comme convenu, maintenu ses taux directeurs. Les espoirs commerciaux refont surface alors que Donald Trump a annoncé hier qu'il tiendrait une conférence de presse ce jeudi au sujet d'un accord commercial avec un "un grand pays très respecté" et qu'il s'agirait du "premier d'une longue série". Selon le New York Times, ce pays serait la Grande-Bretagne. A la mi-journée, la Banque d'Angleterre livrera sa décision de politique monétaire.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Airbus

Airbus a fait le point sur son activité commerciale pour le mois d'avril 2025. Le groupe aéronautique a ainsi livré 56 avions commerciaux à 33 clients. En parallèle, 11 commandes brutes ont été enregistrées le mois dernier. Depuis le début de l'année 2025, le nombre de livraisons s'élève à 192 appareils à 58 clients. Airbus vise toujours environ 820 livraisons d'avions commerciaux en 2025.

Hexaom

Hexaom a publié son chiffre d'affaires du premier trimestre, ressortant en recul de 34,9% à 144,4 millions d'euros. Le chiffre d'affaires de l'activité Construction de Maisons, intégrant le groupe HDV depuis le 29 janvier 2025, s'élève à 116,1 millions d'euros, en baisse de 39,7% par rapport à la même période de l'exercice dernier. L'activité Rénovation affiche un chiffre d'affaires de 9,8 millions en repli de 23,4% tandis que l'activité Promotion Immobilière, dans un marché encore perturbé, réalise comme attendu une croissance de 16,5% à 14,8 millions d'euros.

Neurones

Neurones a dévoilé son chiffre d'affaires du premier trimestre, ressortant en croissance organique de 3,9% à 214,1 millions d'euros. Le groupe de conseil en management et de services numériques a été soutenu par le cloud, le digital et la data. Côté perspectives, Neurones, compte tenu d'une visibilité limitée, prévoit de réaliser un chiffre d'affaires dans une fourchette de 840 à 850 millions d'euros et un résultat opérationnel compris entre 8,5% et 9%. "Ces prévisions pourront être affinées lors de la publication du chiffre d'affaires du premier semestre (10 septembre)", précise l'entreprise.

Solvay

Solvay a diffusé ses résultats du premier trimestre, faisant ressortir un bénéfice net sous-jacent des activités poursuivies est de 102 millions d'euros au premier trimestre 2025 contre 119 millions d'euros au premier trimestre. L'Ebitda sous-jacent est de 250 millions d'euros accuse un recul organique de 5,7%, avec une marge d’Ebitda sous-jacent de 22,3% contre 22,1% un an plus tôt à la même période. Le chiffre d'affaires de Solvay s'élève à 1,12 milliard d'euros, en recul organique de 5,8%.

Les chiffres macroéconomiques

La production industrielle a progressé de 3% en mars en Allemagne après avoir augmenté de 0,9% en février. Elle était attendue en retrait de 1,3%.

La décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre sera connue à 13h00.

Aux Etats-Unis, la productivité et coût unitaire du travail au premier trimestre et les inscriptions hebdomadaires au chômage seront publiés à 14h30.

Aux Etats-Unis, les ventes et stocks des grossistes en mars seront annoncées à 16h00 avant l'évolution hebdomadaire des stocks de gaz, à 16h30.

Vers 8h30, l'euro cède 0,28% à 1,1282 dollar.

Hier à Paris

La Bourse de Paris a continué de céder du terrain comme l’ensemble des autres places européennes alors que les investisseurs attendent la décision de la Fed sur sa politique monétaire, mais surtout les commentaires de son président. L’autre élément qui incite à la prudence, est l’annonce d’une rencontre entre Chinois et Américains pour tenter une désescalade dans les tensions. Au niveau des valeurs, Legrand a pris la première place du CAC 40, tandis que Sanofi a lourdement trébuché. Le CAC 40 perd ce soir 0,91 % à 7 626,84 points, et l’Eurostoxx 50 recule de 0,60 % à 5 231,83 points.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont terminé en hausse après le verdict de la Fed qui a, comme convenu, maintenu ses taux directeurs. "L'incertitude concernant les perspectives économiques s'est encore accrue",a indiqué la réserve fédérale. Sur le front commercial, des espoirs subsistent sur fond de possibles négociations commerciales entre Washington et Pékin, ce week-end. Côté valeurs, Walt Disney brille dans le sillage de sa solide publication trimestrielle et de l'annonce de son implantation à Abu Dhabi. Le Dow Jones a progressé de 0,70% à 41113 points et le Nasdaq de 0,27% à 17738 points.