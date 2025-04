Hausse en vue en Europe ; résultats et statistiques dans le viseur

(AOF) - Les marchés actions européens devraient ouvrir la première séance de la semaine dans le vert dans un contexte toujours volatil. Dans un entretien au Time Magazine publié vendredi, Donald Trump a affirmé qu'il s'était entretenu au téléphone avec son homologue chinois Xi Jinping au sujet des droits de douane. Cette nouvelle semaine sera animée par un nombre importants de résultats d'entreprises dont Apple, Microsoft, Amazon et Meta. L'inflation PCE et le rapport sur l'emploi aux États-Unis font partie des statistiques qui seront particulièrement à surveiller.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Crédit Agricole

Le conseil d’administration de Crédit Agricole CIB, banque de financement et d’investissement du Crédit Agricole, a nommé Jean-François Balaÿ directeur général de Crédit Agricole CIB à compter du 6 mai 2025. Il remplace Xavier Musca, qui a occupé ce poste pendant 3 ans. Le conseil d’administration de Crédit Agricole CIB a reconduit Olivier Bélorgey et Pierre Gay en tant que directeurs généraux délégués et seconds dirigeants effectifs. Nommé directeur général adjoint de Crédit Agricole CIB en 2018, Jean-François Balaÿ était devenu directeur général délégué de Crédit Agricole CIB en 2021.

Carrefour

Carrefour a annoncé que les actionnaires minoritaires de Grupo Carrefour Brasil (Carrefour Brésil) ont approuvé le projet d’acquisition de la totalité des actions encore non détenues par le groupe français. Carrefour a salué cette décision " qui marque une étape clé dans la stratégie de Carrefour au Brésil, en permettant la détention à 100 % du capital et la radiation des actions de Carrefour Brésil de la Bourse de São Paulo ". Le distributeur va désormais entamer les prochaines étapes en vue de finaliser la transaction, dont la clôture est prévue pour mi-juin 2025.

Exosens

Exosens, fabricant de capteurs de haute technologie pour la défense et le nucléaire, a fait état d' un chiffre d'affaires supérieur aux attentes au premier trimestre 2025 tout en confirmant ses objectifs financiers pour l'exercice en cours et le suivant. L'ex-Photonis, qui a réalisé son introduction en bourse en juin 2024, a publié un chiffre d'affaires en amélioration de 21,1%, à 104,9 millions d'euros, contre 101,2 millions d'euros attendus. A périmètre et change constants, la croissance s'est établie à 18%.

Lagardère

Au premier trimestre, les revenus du groupe Lagardère se sont appréciés de 5,1 %, à 1,978 milliard d’euros, ou de 4,1 % en données comparables. Les deux activités principales du groupe ont contribué à cette bonne performance. Pour la division Publishing, le chiffre d’affaires a bondi de 8 %, à 623 millions d’euros, grâce à toutes les zones géographiques et plus particulièrement le Royaume-Uni grâce à des best-sellers, ainsi qu’à l’activité des Jeux de société qui poursuit son développement.

Les chiffres macroéconomiques

En France, le nombre de demandeurs d'emplois en mars sera connu à 12h00.

Vers 8h30, l'euro cède 0,32% à 1,1373 dollar.

Vendredi à Paris

Les Bourses européennes ont fini en légère hausse sur fond d'une certaine détente sur le front de la guerre commerciale. La Chine envisagerait de suspendre ses droits de douane de 125% visant les importations américaines pour certains produits, affirme Bloomberg. A Paris, plusieurs publications trimestrielles de sociétés du CAC 40 ont été bien accueillies : Accor, Saint-Gobain et Safran. Le CAC 40 a gagné 0,45% à 7536,26 points, portant ses gains sur 4 séances à 3,4%. L'indice EuroStoxx50 a, lui, progressé de 0,76% à 5153,61 points.

Vendredi à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé la dernière séance de la semaine dans le vert sur fond d'espoir de détente commerciale. Dans un entretien au Time Magazine publié vendredi, Donald Trump a affirmé qu'il s'était entretenu au téléphone avec son homologue chinois Xi Jinping au sujet des droits de douane. Sur le front des statistiques, l'estimation de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan est ressortie meilleure qu'attendu. Le Dow Jones a grappillé 0,05% à 40113 points tandis que le Nasdaq a progressé de 1,26% à 17382 points.