Hausse en vue en Europe, progrès dans les négociations sino-américaines

(AOF) - Les marchés européens sont attendus dans le vert alors que la rencontre entre la Chine et les Etats-Unis ce week-end en Suisse a été productive, selon Washington. Pékin a indiqué que les deux parties avaient convenu de mettre en place un mécanisme de consultation sur le commerce. Des détails sont attendus ce matin. Le secteur pharmaceutique sera à surveiller alors que le président américain, Donald Trump, compte imposer une baisse de 30% à 80% des médicaments sous ordonnance.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Danone

Danone a annoncé la signature d’un accord définitif en vue d’acquérir une participation majoritaire dans Kate Farms, une entreprise américaine spécialisée dans la distribution de produits de nutrition médicale et du quotidien, à base d’ingrédients biologiques d’origine végétale. L’équipe dirigeante de Kate Farms conservera une participation minoritaire dans ces activités. Après la réalisation de l’opération, le directeur général de Kate Farms, Brett Matthews, deviendra PDG des activités de nutrition médicale nord-américaine de Danone.

Renault

Le constructeur automobile a reconduit pour la quatrième année consécutive son opération d’actionnariat salarié. Avec cette décision, Renault Group réaffirme son ambition de bâtir un modèle d’entreprise inclusif et participatif. Au 31 décembre 2024, les salariés détenaient 5,63% du capital. Cette année, Renault Group attribuera gratuitement 3 actions aux collaborateurs éligibles dans 30 pays et la possibilité, dans 24 pays, d’acquérir des actions à des conditions avantageuses. Le prix de référence de l'action pour cette opération a été fixé à 44,76 euros.

Boostheat

Afin de disposer de la visibilité financière nécessaire à la mise en œuvre de sa stratégie de valorisation de son actif technologique (un brevet concernant le compresseur hybride thermique et volumétrique), Boostheat a mis en œuvre un plan drastique de réduction des coûts. La consommation de trésorerie liée à l'exploitation et aux investissements est ainsi passée de 375 000 euros par mois en moyenne en 2023 à 306 000 euros par mois en moyenne en 2024. L’objectif pour 2025 est de tendre vers environ 55 000 euros mensuel (hors variation du BFR).

NRJ Group

NRJ Group a signé avec CMA Média une promesse unilatérale d’achat en vue d’une potentielle cession de sa chaîne de télévision Chérie 25 (société Chérie HD et société STL). La réalisation de cette promesse pourrait intervenir après la consultation du comité social économique de l’UES Boileau dont les sociétés concernées font partie et sous réserve de l’obtention de l’autorisation de l’Arcom. L’acquéreur, CMA Média, possède déjà BFM et RMC et est une filiale de CMA CGM. Aucun détail financier n'a été dévoilé.

Les chiffres macroéconomiques

La réunion de l'Eurogroupe aura lieu à 12 heures.

Ce matin, l'euro perd 0,21% à 1,1227 dollar.

Hier à Paris

Les marchés actions européens ont clôturé la dernière séance de la semaine dans le vert, rassurés par l'accord commercial entre les Etats-Unis et le Royaume-Uni et l’espoir d’une détente plus globale sur le front de la guerre douanière. Cet accord permettra à Londres de s'ouvrir davantage aux produits américains, pour "plusieurs milliards de dollars". Ce matin, le Dax a atteint un nouveau plus haut en séance en dépassant les 23500 points. L'indice allemand a progressé de 0,59% à 23489,44 points. Le CAC 40 a enregistré une deuxième séance de suite en hausse en gagnant 0,64% à 7743,75 points.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont fini légèrement en repli : le S&P500 a perdu 0,07% à 5659,91 points. Les investisseurs ont fait preuve de prudence avant la rencontre du week-end entre des représentants américains et chinois en Suisse en vue d'une désescalade. Donald Trump a déclaré que Pékin devait ouvrir son marché aux États-Unis et que des surtaxes de 80% semblaient "justes". Elles sont actuellement de 145%. Côté valeurs, Expedia a chuté après une prestation trimestrielle décevante. Le Dow Jones a reculé de 0,29% à 41249,38 points et le Nasdaq est resté stable à 17928,92 points.