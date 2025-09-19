Hausse en vue en Europe pour terminer la semaine

(AOF) - En hausse hier, les marchés actions européens sont attendus sur une note positive à l'ouverture de la dernière séance de la semaine. La Banque du Japon a laissé ce vendredi ses taux d'intérêt inchangés, à l'issue de sa réunion de deux jours de politique monétaire. La BoJ a annoncé qu'elle allait commencer à vendre ses actifs risqués. Hier, les marchés actions américains ont clôturé sur une note favorable au lendemain de la décision de la Fed qui a renoué avec la baisse après une pause de 9 mois.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Akwel

Au premier semestre, Akwel a connu une chute de 32,9% de son résultat net à 13,6 millions d'euros. Sur cette période, ses comptes sont impactés par le solde des litiges client en cours sur les réservoirs SCR, se traduisant par un impact de -52,5 millions d'euros sur les charges externes. Le résultat opérationnel courant de l'équipementier-systémier pour l'industrie automobile et poids lourd a en revanche augmenté de 14,1% à 27,8 millions d'euros.

Capgemini

Capgemini annonce avoir émis un emprunt obligataire de 4 milliards d’euros comprenant quatre tranches : 1 milliard d’euros à 2 ans, portant un coupon variable de Euribor 3 mois plus 0,30%, 500 millions d’euros à 3 ans, portant un coupon de 2,50%, 1,25 milliard d’euros à 6 ans, portant un coupon de 3,125%, milliard d’euros à 6 ans, et 1,25 milliard d’euros à 9 ans, portant un coupon de 3,50%. Cette émission obligataire a été sursouscrite environ 3,2 fois.

Touax

Au premier semestre 2025, le volume d'affaires de Touax ressort à 83,7 millions d'euros, en progression de 4%. À devise et périmètre constants, la hausse est de 4,8 %. L'Ebitda opérationnel atteint 30,5 millions d'euros, en hausse de 1,7%. Le résultat opérationnel courant s'établit à 14,2 millions d'euros, en hausse de 0,3 million d'euros par rapport au premier semestre 2024. En revanche, après prise en compte des dotations aux amortissements et des charges financières, le résultat net part du groupe s'élève à 2,5 millions d'euros, soit un recul de 35% sur un an.

Vinci

Vinci remporte le contrat d’électrification du projet Rail Baltica d’un montant de 1,77 milliard d’euros. La part de sa filiale Cobra IS s’élève à 885 millions d’euros. Il s'agit d'un contrat d’électrification du réseau de voies ferrées d’Estonie, de Lettonie et de Lituanie dans le cadre ce projet. Ce contrat a été remporté en groupement avec Elecnor. Les travaux portent sur l’électrification de 870 km de voies ferrées et se dérouleront en deux phases. La première phase du projet, d’un montant d’environ 950 millions d’euros, doit démarrer le 1er octobre 2025 et s’achever en 2030.

Les chiffres macroéconomiques

En France, le climat des affaires en septembre sera communiqué à 8h45 avant les prix à la production en Allemagne en août à 9h00.

Vers 8h20, l'euro cède 0,36% à 1,1775 dollar.

Hier à Paris

Les Bourses européennes ont progressé au lendemain de la décision de la Fed de renouer avec la baisse des taux, après une pause de 9 mois. Les Fed funds ont été réduits de 25 points de base et deux baisses supplémentaires du même ordre sont anticipées d'ici la fin de l'année. La décision de Nvidia d'investir 5 milliards de dollars dans Intel, a soutenu également les indices. Le CAC 40 a gagné 0,87%, à 7854,61 points et l'EuroStoxx50 s'est adjugé 1,61% à 5456,10 points. La séance a aussi été marquée par la progression des taux longs.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé sur une note favorable au lendemain de la décision de la Fed qui a renoué avec la baisse après une pause de 9 mois. Les trois principaux indices ont enregistré de nouveaux records. Les demandes hebdomadaires d'allocation chômage sont ressorties inférieures aux attentes. Au tableau des valeurs, Intel a flambé, porté par l'annonce d'une prise de participation de son rival Nvidia d'une valeur de 5 milliards de dollars. Le Dow Jones a progressé de 0,27% à 46142 points et le Nasdaq Composite de 0,94% à 22470 points.