Eurenco, leader européen des explosifs, réfléchit à une entrée en Bourse selon La Lettre, Bercy dément

( POOL / LUDOVIC MARIN )

Le groupe public de production de munitions Eurenco, leader européen des poudres et explosifs, envisage une entrée en Bourse selon des informations du site d'information La Lettre, démenties par le ministère de l'Economie.

"Aucun travail concernant une introduction en bourse d'Eurenco n'a été initié", a affirmé Bercy jeudi soir à l'AFP.

"Les enjeux d'augmentation des volumes et des cadences de production d'Eurenco sont et demeurent la priorité de l'Etat", a ajouté le ministère.

De son côté, l'entreprise basée dans le Vaucluse n'a pas répondu aux sollicitations de l'AFP.

"Le PDG d'Eurenco, Thierry Francou, évalue depuis plusieurs mois la faisabilité de cette opération et les avantages d'une ouverture de son capital, qui pourrait survenir au deuxième trimestre 2026", selon La Lettre.

"La perspective d'une IPO (introduction en Bourse, NDLR) a trouvé un écho favorable au ministère des armées, avant que Sébastien Lecornu ne soit nommé à Matignon. L'initiative présente l'avantage de laisser les coudées franches à Eurenco tout en faisant entrer de l'argent frais dans les caisses de l'État", écrit encore le quotidien.

Héritier des poudreries royales et de la Société nationale des poudres et explosifs (SNPE), le groupe public produit des "matériaux énergétiques", ces poudres servant à propulser les obus, et les pâtes explosives ensuite chargées dans les missiles, torpilles, bombes et obus.

Créé en 2004, Eurenco est le leader européen des poudres et explosifs avec quatre sites en France (Bergerac et Sorgues dans le Vaucluse), en Suède et en Belgique. L'entreprise compte quelque 1.700 employés et a réalisé près de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2024 - il a doublé en cinq ans.

Ses poudres, propulsives ou explosives, sont utilisées dans l'ensemble des munitions françaises et beaucoup de munitions européennes, bombes, têtes de missiles et de torpilles, obus ou munitions de moyen calibre.