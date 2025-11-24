Hausse en vue en Europe pour lancer la semaine

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus dans le vert, soutenus par les espoirs d'une baisse des taux de la Fed en décembre. Toutefois, la crainte d'une bulle sur les valeurs liées à l'intelligence artificielle continue de peser. Les investisseurs scruteront dans la matinée l'indice IFO du climat des affaires en Allemagne et les prix à la production aux États-Unis dans l'après-midi Wall Street sera fermé jeudi en raison de Thanksgiving. Côté valeurs, BNP Paribas a annoncé le lancement d'une programme de rachat d'actions au titre de 2025 d'un montant de 1,15 milliard d'euros.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

BNP Paribas

BNP Paribas annonce le lancement de son programme de rachat d'actions au titre de l’exercice 2025 pour un montant maximum de 1,15 milliard d’euros, après l’autorisation de la BCE. Un contrat a été conclu avec un prestataire de services d’investissement agissant de manière indépendante, chargé par une instruction irrévocable du rachat des actions. Le rachat débutera le 24 novembre. Les actions acquises dans le cadre du programme seront annulées.

Stellantis

Stellantis a annoncé la réintégration, en janvier 2026, de Jon Nelson dans l'entreprise au poste nouvellement créé de responsable des services financiers et des sociétés de leasing. Il sera sous la supervision de Joao Laranjo, le directeur financier. L'objectif de Jon Nelson sera de piloter le développement et la croissance des services financiers de Stellantis, en stimulant l'innovation et les solutions centrées sur le client sur les marchés mondiaux.

Ubisoft

Ubisoft a annoncé la finalisation de l'investissement stratégique de 1,16 milliard d'euros en numéraire de Tencent dans l'entité Ubisoft Nova SAS (Vantage Studios), bâtie autour des franchises Assassin's Creed, Far Cry et Tom Clancy's Rainbow Six. L'investissement valorise Vantage Studios à une valeur d'entreprise "pre-money" de 3,8 milliards d'euros. A la suite de la finalisation de l'Investissement, le groupe chinois détient une participation économique de 26,32% dans Vantage Studios, qui demeure exclusivement contrôlé et consolidé par Ubisoft.

Vranken-Pommery Monopole

Le 1er octobre, Vranken-Pommery Monopole a fait le choix de retenir l’offre du groupe Lanson-BCC qui présentait plus d’intérêt que celle de la Compagnie Vranken pour la vente de la marque Heidsieck & Co Monopole. Afin de donner des moyens supplémentaires à Vranken-Pommery Monopole, de renforcer son développement commercial sur le segment premium, et de lui fournir un diviseur de charges, la Compagnie Vranken a pris la décision de lui apporter sous licence la marque Pompadour avec un début de commercialisation fin 2025. Vranken-Pommery Monopole conservera les stocks y afférents.

Les chiffres macroéconomiques

En Allemagne, l'indice Ifo du climat des affaires en novembre sera publié à 10h00.

Aux Etats-Unis, la production industrielle et taux d'utilisation des capacités de production en octobre sera communiquée à 15h45.

Vers 8h30, l'euro glane 0,04% à 1,151935 dollar.

Vendredi à Paris

Au terme d’une semaine marquée par les bons résultats de Nvidia, qui n’ont toutefois pas éliminé les craintes d’une bulle spéculative autour du secteur de l’IA, et par des données sur l’emploi mitigées sur l’emploi aux Etats-Unis en septembre, le CAC 40 a terminé la séance de vendredi autour de l’équilibre. L’indice parisien a grappillé 0,02%, 7 982,65 points, tandis que ses homologues européens ont été plus franchement dans le rouge à l’image du DAX 40 à Francfort qui a perdu 0,78%, à 23 096,49 points, ou encore l’EuroStoxx 50 qui a cédé 0,99%, à 5 514,55 points.

Vendredi à Wall Street

Les marchés actions américains ont terminé sur une note haussière dans l'espoir d'une nouvelle baisse des taux. Le président de la Fed de New York a déclaré "continuer de voir de la marge pour un nouvel ajustement à court terme" des taux directeurs. Le CPI, mesure phare d'inflation aux Etats-Unis, d'octobre et le rapport sur l'emploi pour le même mois ne seront jamais publiés en raison du shutdown. Côté valeurs, Intuit a brillé à la faveur d'une performance trimestrielle solide. Dow Jones a progressé de 1,08% à 46245 points et le Nasdaq de 0,88% à 22273 points.