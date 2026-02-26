Hausse en vue en Europe, Nvidia et les résultats d'entreprises sous les projecteurs
A Wall Street, les indices ont signé une deuxième séance consécutive de hausse, toujours portés par les valeurs technologiques. Le Dow Jones a gagné 0,63%, le Nasdaq 1,26% et le S&P 500 0,81%.
Après la clôture, l'attention s'est portée sur Nvidia. Le titre avançait de plus de 3% dans les échanges hors séance, les investisseurs saluant des résultats supérieurs aux attentes. Le groupe a en outre indiqué viser, pour le trimestre en cours, un chiffre d'affaires au-dessus du consensus, soutenu par les investissements massifs des géants technologiques dans l'IA.
A l'inverse, Salesforce a reculé en après-Bourse. La société prévoit un chiffre d'affaires annuel compris entre 45,80 et 46,20 milliards de dollars, dont le point médian ressort légèrement inférieur aux 46,06 milliards attendus par le marché.
En France, Engie a annoncé la signature d'un accord en vue d'acquérir 100% de UK Power Networks pour 10,5 milliards de livres sterling, soit environ 12 milliards d'euros. Cette opération, qui renforcerait sa présence dans les réseaux régulés, ferait du Royaume-Uni son deuxième marché. Le groupe a par ailleurs publié des résultats 2025 en repli.
Bouygues anticipe pour 2026 un chiffre d'affaires globalement stable à taux de change constants. En 2025, le groupe a dégagé un chiffre d'affaires de 56,9 milliards d'euros, en hausse de 1,3% à change constant.
Schneider Electric vise en 2026 une croissance organique de 7% à 10% de son chiffre d'affaires et de 10% à 15% de son Ebita ajusté. En 2025, ce dernier a progressé de 12,3% en organique, porté par la demande des centres de données.
En Europe, Allianz a fait état d'une hausse de 7,7% de son bénéfice net au quatrième trimestre, soutenue par l'assurance dommages, malgré des résultats légèrement inférieurs aux attentes.
Sur le plan macroéconomique, l'agenda du jour est particulièrement allégé hormis les inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis.
Au chapitre géopolitique, des représentants iraniens et américains doivent se réunir ce jeudi à Genève pour relancer les discussions sur le programme nucléaire de Téhéran alors que l'accroissement de la présence militaire américaine au Moyen-Orient ravive les inquiétudes quant à d'éventuelles frappes contre l'Iran.Sur le marché des changes, l'euro est quasi stable à 1,1813 dollar.
Du côté des matières premières, le cours du baril de Brent grappille 0,07% à 70,81 dollars.
