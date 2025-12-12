Hausse en vue en Europe ; Eiffage va intégrer le CAC 40

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus en hausse sur fond d'espoir de paix en Ukraine, Kiev ayant présenté une version actualisée de son plan de résolution du conflit à Washington. L'inflation en Allemagne est ressortie en ligne avec les attentes en novembre. Le principal indice de la place parisienne va intégrer à compter du 22 décembre la société Eiffage à la place d'Edenred. BNP Paribas annonce être entré en discussions pour la vente de sa filiale marocaine BMCI au conglomérat local Holmarcom. De son côté, Eutelsat a annoncé le succès de son augmentation de capital.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

BNP Paribas

BNP Paribas confirme être entré en discussions exclusives avec le groupe Holmarcom, partenaire et actionnaire de la BMCI depuis 30 ans, en vue d’une éventuelle cession de sa participation de 67% au capital de sa filiale marocaine BMCI. Ces discussions sont à un stade préliminaire. "BNP Paribas communiquera en temps voulu si un projet venait à se concrétiser, conformément à la réglementation applicable", précise le groupe bancaire. Si la transaction devait se conclure courant 2026, l’impact positif sur le ratio CET1 de BNP Paribas à la date de réalisation serait d’environ +15 pbs.

Hunyvers

Hunyvers a publié des résultats annuels en repli. Sur l’exercice 2024-2025, la société spécialisée dans le voyage en camping-cars, dans le tourisme et le nautisme a vu son chiffre d’affaires reculer de 5,9%, à 122,7 millions d’euros. De son côté, la marge brute s’est affaissée de 0,9%, à 25,8 millions d’euros, tandis que le résultat net est passé d’un bénéfice de 1,8 million d’euros, à une perte de 0,8 million d’euros.

LDLC

LDLC a fait état d'un résultat net part du groupe de 1,5 million d'euros au premier semestre 2025-2026, là où il affichait une perte nette de 7,3 millions d'euros l'an passé à la même période. Le spécialiste de la high-tech a vu son excédent brut d'exploitation ressortir à 8,5 millions d'euros, comparé à -2,5 millions au 1er semestre 2024-2025. Le chiffre d'affaires s'élève à 266,8 millions d'euros, en croissance de 9,5%. La marge brute atteint 60 millions d'euros, contre 51,3 millions d'euros.

Spie

Spie annonce la signature d'un accord pour l'acquisition de 93 % d'Artemys. Cet expert de la transformation numérique en France- 420 collaborateurs répartis dans 7 agences - regroupe plusieurs entités spécialisées dans la conception, la gestion et la transformation des systèmes d'information de ses clients. Le groupe dispose d'un portefeuille de clients diversifié notamment dans les secteurs des services financiers, de l'énergie, et du luxe.

Les chiffres macroéconomiques

En Allemagne, l'indice des prix à la consommation a reculé de 0,2% en novembre, en ligne avec les prévisions, après une hausse de 0,3% en octobre. En rythme annuel, l'inflation a affiché une hausse de 2,3% conformément aux prévisions après 2,3% le mois précédent.

En France, l'inflation en novembre et l'emploi salarié au troisième trimestre seront connus à 8h45.

Vers 8h30, l'euro est stable à 1,1740 dollar.

Hier à Paris

Les marchés européens ont terminé en hausse après un début de séance poussif du fait de la publication décevante d'Oracle. Le groupe technologique chute à Wall Street. Hier soir, les annonces de la Fed ont été accueillies favorablement par les investisseurs. Jerome Powell s'est révélé moins hawkish que ne le craignaient les investisseurs. A Paris, les objectifs à horizon 2030 de Schneider Electric ont été salués Le CAC 40 a gagné 0,79% à 8085,76 points et l'EuroStoxx50 a progressé de 0,76% à 5751,37 points.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont clôturé en ordre dispersé. Les inscriptions hebdomadaires au chômage sont ressorties au-dessus des attentes tandis que le déficit commercial s'est affiché à son plus bas niveau depuis juin 2020. Au chapitre des valeurs, le spécialiste des bases de données et du cloud Oracle a chuté dans le sillage de ses résultats trimestriels moins bons qu'attendu, faisant resurgir les craintes sur une bulle dans le secteur de l’IA. Le Dow Jones, qui a atteint un nouveau en clôture, a progressé de 1,34% à 48704 points tandis que le Nasdaq a reculé de 0,25% à 23593 points.