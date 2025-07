Hausse en vue en Europe après l'accord USA-UE

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus sur une note haussière à l'ouverture de la première séance de la semaine. Le président Trump et Ursula von der Leyen ont négocié hier soir un deal commercial. Les produits "made in Europe" seront soumis à 15% de droits de douane. Bruxelles a obtenu des exemptions de Washington mais a dû accepter des contreparties. La journée s'annonce calme sur le front des statistiques. Côté valeurs, Forvia a confirmé ses objectifs financiers annuels malgré avoir dévoilé une perte nette part du groupe au premier semestre 2025.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Forvia

Forvia a fait état d'une perte nette part du groupe de 269 millions d'euros au premier semestre 2025 (contre un bénéfice net de 5 millions d'euros l'année dernière à la même époque) en raison d'une dépréciation d'actifs de 136 millions d'euros non cash liée à la co-entreprise d'hydrogène Symbio. Le résultat opérationnel a augmenté de 3,1%, à 722 millions d'euros. Le chiffre d'affaires de l'équipementier automobile s'est établi à 13,48 milliards d'euros, en repli de 0,4% sur un an en données publiées, mais en hausse de 1,1% en données organiques.

Maisons du monde

Après un repli de 9,9 % au premier trimestre, les ventes du groupe Maisons du monde se sont affaissées de 7,5 %, à 223,2 millions d’euros, sur la période d’avril à juin. Au total, sur le semestre, les ventes se sont élevées à 444,6 millions d’euros, soit une baisse de 8,7 %. Le groupe précise que le contexte est difficile pour le secteur de l’ameublement et de la décoration, le tout accentué par des facteurs macro-économiques défavorables et un marché très concurrentiel. Parallèlement, la marge brute a diminué de 0,4 point pour s’installer 64,3 % du chiffre d’affaires.

Robertet

Robertet a publié un chiffre d'affaires pour le premier semestre 2025, de 446,3 millions d'euros, en hausse de 7,7%, dont une progression de 7,1% à périmètre constant. À taux de change et périmètre comparable, la croissance organique du spécialiste des matières premières naturelles pour les parfums et les arômes a atteint 9,2%. Le croissance s’est accélérée au deuxième trimestre, avec un chiffre d’affaires en hausse de 10%, après une progression de 5,5% au premier trimestre.

Vallourec

Vallourec a finalisé le 24 juillet la cession de Serimax, sa filiale spécialisée dans les solutions de soudage orbital manuel et mécanisé, sur la base d'une valeur d'entreprise de 79 millions d'euros. Cette transaction participe des initiatives du New Vallourec pour rationaliser son capital investi et recentrer le groupe sur son cœur de métier : les solutions tubulaires sans soudure haut de gamme. Dans le cadre du plan New Vallourec, Serimax a connu une transformation rapide et opère désormais de manière rentable en tant qu'entreprise indépendante.

Les chiffres macroéconomiques

En Espagne, la confiance des consommateurs en juin sera connue à 14h00.

Vers 8h30, l'euro cède 0,26% à 1,1718 dollar.

Vendredi à Paris

Les marchés européens ont clôturé en ordre dispersé. Selon le Financial Times, l'Union européenne et les États-Unis seraient proches d'aboutir à un accord commercial qui imposerait des droits de douane de 15% sur les produits européens. Côté valeurs, LVMH a progressé grâce à des résultats semestriels moins décevants. Rémy Cointreau a bondi à la faveur d'un excellent premier trimestre et de perspectives favorables. A la clôture, le CAC 40 a légèrement rebondi, gagnant 0,21% à 7834 points et 0,15% sur l'ensemble de la semaine. Londres et Francfort ont légèrement reculé.

Vendredi à Wall Street

Les marchés actions américains ont terminé la semaine en hausse, portés par de nouveaux records et par l'espoir d'un accord commercial entre l'Union européenne et les Etats-Unis. Un accord à "portée de main", selon un porte-parole de la Commission européenne. Le S&P 500 a établi un record de clôture à chaque séance cette semaine, une série qui ne s'était plus produite depuis novembre 2021. Côté valeurs, Intel a été sanctionné après avoir annoncé des pertes trimestrielles plus importantes que prévu. Le Dow Jones s'est adjugé 0,47% à 44901 points et le Nasdaq 0,24% à 21108 points.