Hausse en vue du secteur des puces aux Etats-Unis grâce à TSMC

(AOF) - Le secteur des semi-conducteurs est attendu en hausse aux Etats-Unis à la faveur des résultats meilleurs que prévu du plus important fondeur mondial, TSMC. Au deuxième trimestre, le groupe taïwanais a enregistré un bénéfice net en augmentation de 60,7%, à 398,27 milliards de dollars taïwanais (11,67 milliards d'euros). Ce dernier était attendu à 377,90 milliards de dollars taïwanais par le consensus. Le résultat opérationnel a bondi de 61,7% à 463,423 milliards de dollars taïwanais.

" Notre activité au deuxième trimestre a été soutenue par une demande toujours robuste liée à l'IA et le calcul haute performance ", a déclaré Wendell Huang, directeur financier de TSMC ". " Au troisième trimestre 2025, nous nous attendons à ce que notre activité soit soutenue par une forte demande pour nos technologies de traitement de pointe. "

TSMC a enregistré une progression de 38,6% de ses revenus à 933,792 milliards de dollars taïwanais. En dollars américains, ils ont augmenté de 44,4%, à 30,07 milliards.

Sur l'ensemble de l'année, l'activité est désormais anticipée en croissance d'environ 30 % en dollars américains, contre environ 25 % précédemment.

Sur le trimestre en cours, TSMC anticipe des revenus entre 31,8 et 33 milliards de dollars américains et une marge brute - une mesure très surveillée de la rentabilité dans le secteur - comprise entre 55,5% et 57,5% contre 58,6% au deuxième trimestre. La marge opérationnelle est anticipée entre 45,5% et 47,50%.