Hausse en vue à Wall Street dans l'attente de la Fed

(AOF) - Les marchés américains sont attendus dans le vert en amont de la décision de la Fed qui sera rendue dans la soirée. La situation géopolitique au Moyen-Orient reste brûlante au sixième jour d'un affrontement militaire entre Israël et l'Iran. Dans une intervention où il n'était pas visible à l'écran, le guide suprême Ali Khamenei a déclaré que son pays "résistera avec vigueur à une guerre imposée, tout comme il résistera avec vigueur à une paix imposée". Avant les premiers échanges, les futures sur le S&P 500 et sur le Nasdaq progressent respectivement de 0,16% et 0,25%.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont creusé leurs pertes en seconde partie de séance sur fond d’exacerbation des tensions dans le conflit Israël-Iran. Donald Trump a quitté prématurément le sommet du G7 et dans la soirée de mardi, il a appelé " reddition inconditionnelle " de l'Iran. Ces commentaires ont provoqué une nouvelle flambée du pétrole. Les investisseurs prendront connaissance mercredi soir de la décision de la Fed. Le Dow Jones a perdu 0,70% à 42215,80 points et le Nasdaq Composite a cédé 0,91% à 19521,09 points.

Les chiffres macroéconomiques

Aux États-Unis, le nombre d'inscriptions hebdomadaires au chômage s'est élevé à 245000 la semaine dernière, contre 246000 attendus, après 250000 la semaine précédente.

1,393 million de permis de construire ont été enregistrés en mai en rythme annuel aux États-Unis. Le consensus visait 1,420 million, après 1,422 million en avril. De plus, 1,256 million de mises en chantier ont été recensées le mois dernier en rythme annuel. Les prévisions étaient à 1,350 million, après 1,392 million en avril.

À 16h30, il y aura les stocks de pétrole et enfin à 20h, le grand rendez-vous de la semaine : la décision de la Fed sur sa politique monétaire.

Les valeurs à suivre

Abbvie

Abbvie a dévoilé des résultats positifs d'une étude de phase 3 évaluant la tolérance, l'innocuité et l'efficacité de l'Atogepant par rapport à la dose maximale tolérée de Topiramate chez des patients adultes présentant des antécédents de migraines au moins quatre jours par mois. L'étude a atteint son critère principal d'évaluation, à savoir que l'Atogepant présentait moins d'arrêts de traitement en raison d'événements indésirables que son concurrent le Topiramate.

Chemours

Chemours a dévoilé une mise à jour de ses perspectives pour le deuxième trimestre 2025. Grâce à des performances supérieures aux attentes, le chimiste anticipe désormais une hausse séquentielle de son chiffre d'affaires net d'environ 25 % pour son activité Solutions thermiques et spécialisées, contre + 20 % auparavant. L'activité va être tirée par une forte demande pour les produits réfrigérants Opteon. Parallèlement, l'Ebitda ajusté de cette division devrait connaître une croissance séquentielle de 40 %, alors qu'une progression de 30 % était anticipée auparavant.

General Mills

General Mills a annoncé son intention de supprimer les colorants certifiés de toutes ses céréales américaines et de tous les aliments destinés aux écoles primaires et secondaires d'ici l'été 2026. De plus, l'entreprise s'efforcera de supprimer les colorants certifiés de l'ensemble de son portefeuille de vente au détail aux États-Unis d'ici la fin de 2027. Ce changement ne concerne qu'une petite partie du portefeuille scolaire de General Mills destiné aux écoles primaires et secondaires, car la quasi-totalité de ses produits sont aujourd'hui fabriqués sans colorants certifiés.

Hasbro

Hasbro, dont l'action progresse de plus de 2% en avant-Bourse, a annoncé la suppression de 3% de ses effectifs dans le monde dans le cadre d'un plan de réduction des coûts, a rapporté Le Wall Street Journal. Cette annonce du fabricant de jeux de société Monopoly intervient dans un contexte de hausse des droits de douane américains sur les jouets en provenance de Chine.