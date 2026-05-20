Hausse en vue à Wall Street avant l'échéance Nvidia

Les marchés actions américains devraient ouvrir en hausse lors d'une journée marquée par l'un des rendez-vous les plus attendus de la saison des résultats : la publication trimestrielle de Nvidia, prévue ce soir après la clôture de Wall Street. Quelques minutes avant l'ouverture, les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq progressaient respectivement de 0,35% et 0,65%.

Les tensions entre les États-Unis et l'Iran continuent d'alimenter les inquiétudes. Donald Trump a de nouveau menacé Téhéran de frappes en l'absence d'accord, affirmant laisser "deux ou trois jours " supplémentaires aux autorités iraniennes pour parvenir à un compromis. Le vice-président américain JD Vance a toutefois évoqué de " bons progrès" dans les discussions, tout en rappelant que Washington gardait le" doigt sur la gâchette".

En réponse, l'armée iranienne a averti qu'elle ouvrirait " de nouveaux fronts " en cas de reprise des attaques américaines. Dans ce contexte tendu, la Jordanie a annoncé avoir abattu un drone d'origine inconnue après une violation de son espace aérien.

Selon la chaîne israélienne N12, Donald Trump et Benyamin Netanyahou se sont par ailleurs entretenus mardi soir lors d'un échange qualifié de "long et intense".

Malgré ces tensions, les cours du pétrole reculaient après le passage d'un pétrolier sud-coréen par le détroit d'Ormuz, le WTI fléchissant de près de 3%.

Les valeurs en mouvement

Sur le front des entreprises, les investisseurs scruteront ce soir, après la clôture de Wall Street, les résultats de Nvidia, considérés comme un test majeur pour le secteur technologique. La première capitalisation mondiale doit publier ses performances du premier trimestre. En avant-Bourse, le titre prenait 1,71%.

"Nous abordons la publication avec un optimisme prudent et pensons que Nvidia devrait une nouvelle fois publier des résultats supérieurs aux attentes accompagnés d'un relèvement de ses prévisions", estimait, hier, Jefferies, dans une note.

Par ailleurs, Target a relevé sa prévision de croissance annuelle des ventes pour la première fois en deux ans. De son côté, Lowe's a maintenu ses prévisions annuelles malgré un marché immobilier américain toujours dégradé.

Côté statistiques, seuls les stocks hebdomadaires de pétrole seront à surveiller ce mercredi.