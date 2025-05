Hausse en vue à Wall Street après Nvidia

(AOF) - Les marchés américains sont attendus sur une note positive au lendemain de la publication des résultats de Nvidia et de la décision d'un tribunal américain de bloquer les droits de douane de Trump. Le géant américain des puces a fait état d'une performance trimestrielle meilleure qu'attendu. L'économie américaine s'est contractée un peu moins que prévu au premier trimestre alors que les inscriptions hebdomadaires au chômage sont ressorties supérieures aux attentes. A quelques minutes des premiers échanges, les futures sur le S&P 500 et sur le Nasdaq progressent de 0,74% et de 1,29%.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont terminé en territoire négatif dans l'attente de la publication trimestrielle du géant des semi conducteurs Nvidia, deuxième capitalisation mondiale, valorisée à plus de 3.000 milliards de dollars. Les investisseurs ont pris connaissance des minutes de la Fed avant la publication, vendredi, de l'indice d'inflation PCE, privilégié par la réserve fédérale. Côté valeurs, Abercrombie & Fitch a fini dans le vert après avoir fait état d'un point trimestriel meilleur qu'annoncé. Le Dow Jones s'est replié de 0,58% et le Nasdaq de 0,51% à 19100 points.

Les chiffres macroéconomiques

Le PIB américain au premier trimestre est ressorti, pour sa deuxième estimation, en retrait de 0,2% après -0,3% attendu et une hausse de 2,4% lors du précédent trimestre.

Le nombre d'inscriptions hebdomadaires au chômage s'est élevé à 240000 la semaine dernière, contre 229000 attendus, après 226000 la semaine précédente.

Aux Etats-Unis, les promesses de ventes en avril seront communiquées à 16h00.

L'évolution hebdomadaire des stocks de gaz sera publiée à 16h30 avant l'évolution hebdomadaire des stocks de pétrole à 18h00.

Les valeurs à suivre

Best Buy

Best Buy a revu à la baisse ses prévisions de ventes annuelles comparables. Le distributeur spécialisé dans les produits électroniques grand public a déclaré pour le premier trimestre fiscal un bpa ajusté de 1,15 dollar contre un consensus de 1,09 dollar après 1,20 dollar l'année précédente. Le chiffre d'affaires a ateint 8,77 milliards de dollars, contre 8,85 milliards de dollars un an plus tôt. Les analystes ciblaient 8,81 milliards de dollars.

HP

HP, dont le titre recule de 8,5% en avant-Bourse, a réduit sa prévision de bénéfice annuel. Le fabricant de matériel informatique a dévoilé au titre de son deuxième trimestre 2024-25, un bpa ajusté en repli de 13% à 71 cents, inférieur donc à sa fourchette-cible comprise entre 75 et 85 cents. "Au vu de l'incertitude macroéconomique accrue, nous avons ajusté nos perspectives pour refléter une demande modérée et l'impact net des coûts liés au commerce', a prévenu la direction du groupe.

Nvidia

Le géant américain des semi-conducteurs Nvidia a déclaré au premier trimestre de son exercice décalé un bpa de 81 cents, là ou le consensus visait 93 cents. Le chiffre d'affaires de Nvidia atteint 44 milliards de dollars, dépassant le consensus d'environ 800 millions de dollars. Les revenus de centres de données ont été de 39,1 milliards de dollars, en augmentation de 73% par rapport à l'année antérieure et de 10% en séquentiel. "La demande mondiale pour l'infrastructure d'IA de Nvidia est incroyablement forte", a déclaré Jensen Huang, le DG de Nvidia.

Salesforce

Salesforce, dont le titre progresse de 2,3% en avant-Bourse, a relevé hier soir sa prévision de chiffre d'affaires et de bénéfice ajusté pour l'année. Le groupe, qui entend racheter Informatica, a déclaré hier soir un bpa de 2,58 dollars au titre du premier trimestre, en hausse de 6%, et des revenus de 9,83 milliards de dollars en croissance de 8% : deux mesures supérieures aux anticipations du marché.