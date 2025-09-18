Hausse en vue à Wall Street après la Fed, un accord officiel entre Nvidia et Intel

(AOF) - Les marchés américains devraient progresser au lendemain de la décision de politique monétaire de la Fed. Comme attendu, la banque centrale américaine a réduit ses taux directeurs d'un quart de point de pourcentage. Face aux craintes d'un affaiblissement du marché du travail, elle a confirmé qu'elle diminuerait progressivement ses coûts d'emprunt. Il pourrait yavoir deux nouvelles baisses en octobre et décembre. Côté valeurs, Nvidia a annoncé son entrée au capital d'Intel pour 5 milliards de dollars. Avant les premiers échanges, les futures sur le S&P et ceux du Nasdaq gagnent 0,55% et 0,91%.

Hier à Wall Street

Les indices américains ont connu des fortunes diverses alors que la Fed a, sans surprise, baissé son principal taux directeur de 25 points de base. En outre, la banque centrale américaine a indiqué dans ses projections qu’elle devrait encore assouplir sa politique monétaire cette année face à l’affaiblissement du marché du travail. Dans ces conditions, le Dow Jones a fini en hausse de 0,57 %, à 46 018,32 points, tandis que le Nasdaq Composite a cédé 0,32 %, à 22 361,33 points, et le S&P 500 s’est affaissé de 0,10 %, à 6 600,35 points.

Les chiffres macroéconomiques

La semaine dernière, aux États-Unis, les nouvelles demandes d'allocation chômage se sont élevées à 231 000 unités, contre un consensus de 241 000 et 264 000 la semaine précédente.

L'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie est ressorti à 23,2 en septembre contre un consensus de 1,7 après -0,3 en août.

Aux Etats-Unis, l'indice des indicateurs avancés en août sera publié à 16 heures, suivi des données sur l'évolution hebdomadaire des stocks de gaz à 16h30.

Les valeurs à suivre

Biogen

DuPont

DuPont, fabricant de matériaux industriels, a annoncé prévoir un chiffre d'affaires net d'environ 6,87 milliards de dollars pour 2025, révisant à la baisse ses prévisions de ventes antérieures (12,85 milliards de dollars) en raison de la scission prévue de sa division électronique et la cession de son activité Aramids. Pour le troisième trimestre, la firme américaine réduit le bpa à 1,06 dollar contre 1,15 dollar attendu.

Eli Lilly

Eli Lilly a dévoilé les résultats détaillés d'une étude de phase III évaluant la sécurité et l'efficacité de Mounjaro chez les enfants et les adolescents (âgés de 10 à moins de 18 ans) atteints de diabète de type 2 insuffisamment contrôlé par la Metformine, l'insuline basale ou les deux. Après 30 semaines, le Mounjaro du laboratoire américain a atteint le critère d'évaluation principal et tous les critères secondaires clés.

GE Healthcare

Selon des informations de Bloomberg, GE Healthcare étudie plusieurs options concernant ses activités et notamment la possibilité de céder une participation dans sa filiale en Chine. Le média américain indique qu'une potentielle transaction valoriserait les actifs à plusieurs milliards de dollars. Un porte-parole du groupe a indiqué que l'entreprise ne commentait les rumeurs de marché.

Intel/Nvidia

Intel est attendu en hausse de plus de 30% à Wall Street. Nvidia et le fabricant de microprocesseurs ont annoncé un partenariat dans le cadre duquel le premier investira 5 milliards de dollars dans le second au prix de 23,28 dollars par action. Intel a clôturé hier soir à 24,90 dollars. Ils vont développer conjointement plusieurs générations de puces personnalisées pour les centres de données et les PC.

Meta

Lors de l'évènement Meta Connect, EssilorLuxottica et Meta Platforms ont dévoilé la nouvelle génération de lunettes avec IA. Dans la foulée du récent succès des lunettes Oakley Meta HSTN, ils ont annoncé les lunettes Oakley Meta Vanguard : une gamme de lunettes avec IA inaugurant une nouvelle ère, celle de l'Athletic Intelligence. EssilorLuxottica et Meta ont également dévoilé une nouvelle génération de lunettes Ray-Ban Meta.

Nucor

L'entreprise sidérurgique américaine Nucor prévoit un bénéfice par action dilué pour le troisième trimestre compris entre 2,05 et 2,15 dollars, contre 2,60 dollars au trimestre précédent et 1,05 dollar à la même période l'an dernier. Les bénéfices sur ce troisième trimestre devraient diminuer dans les trois secteurs d'exploitation de Nucor par rapport au deuxième trimestre de 2025. Le repli prévu des bénéfices du segment aciérie est principalement dû à une baisse des volumes, associée à une compression des marges.