Hausse en vue à Paris, Publicis et Legrand en vedette

(AOF) - Les marchés européens sont attendus en hausse grâce à une seconde partie de séance plus favorable à Wall Street. Les rumeurs de limogeage dans un avenir proche du président de la Fed, Jerome Powell, par Donald Trump, ont été démenties. Selon des déclarations président américain lors d'une interview diffusée mercredi, un accord pourrait être trouvé avec l'Union européenne, rapporte Reuters. Autres bonnes nouvelles, Publicis et Legrand ont relevé leur objectif de croissance pour 2025. Sur le marché des changes, l'euro est reparti à la baisse.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Publicis

A l'occasion de la publication de ses comptes semestriels, Publicis a rehaussé son objectif 2025 de croissance grâce à des gains records de budgets. Le groupe de communication anticipe désormais une croissance organique de près de 5% contre une fourchette précédente de 4 à 5 %. Il a réitéré par ailleurs son objectif 2025 de taux de marge opérationnelle, qui devrait enregistrer une légère amélioration par rapport à son niveau de 18 % en 2024, le plus élevé du secteur.

Pullup Entertainment

Pullup Entertainment a dégagé un chiffre d'affaires au titre du premier trimestre 2025 en hausse de 132%, à 79,3 millions d'euros. "C'est une performance nettement supérieure au précédent record qui avait été établi pendant la période d'activité exceptionnelle du confinement", s'est félicité Geoffroy Sardin, directeur général du spécialiste de l'entertainment et de la pop culture. Le groupe a, par la même occasion, annoncé la confirmation de ses objectifs financiers.

Virbac

Au deuxième trimestre, le chiffre d’affaires de Virbac a progressé de 1,7 %, à 363,1 millions d’euros. À taux de change constants, l’augmentation des revenus est de 6,1 %, ou de 6,4 % à taux de change et périmètre constants. Toutes les zones géographiques ont participé à cette croissance. Sur l’ensemble du premier semestre, le spécialiste de la santé animale a vu ses ventes s’apprécier de 5 %, à 738,3 millions d’euros. L'intégration de Sasaeah, société acquise au Japon en avril 2024, a contribué à hauteur de 2,2 points de croissance.

Sidetrade

Sidetrade a enregistré une progression de son chiffre d’affaires de 18%, à 29,3 millions d’euros. Il a affiché une hausse de 19% à taux de change constant, portée par une croissance de 25%, à 25,4 millions d’euros, de ses revenus d’abonnements SaaS. À périmètre comparable (hors contribution de SHS Viveon), la croissance s’est établie à 12% à taux de change constants. Sur les 6 premiers mois de 2025, Sidetrade a enregistré 5,88 millions d’euros de prises de commandes en valeur annuelle des nouveaux contrats signés (ACV), en retrait de 21%.

Les chiffres macroéconomiques

L'inflation en juin en zone euro est attendue à 11 heures. Aux Etats-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage, les ventes au détail en juin et l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie seront connus à 14h30. Toujours aux Etats-Unis, les stocks des entreprises en mai et l'indice NAHB du marché immobilier en juillet seront publiés à 16 heures.

Ce matin, l'euro perd 0,43% à 1,1587 dollar.

Hier à Paris

Les Bourses européennes ont fini en ordre dispersé sur fond de rumeurs de limogeage dans un avenir proche du président de la Fed, Jerome Powell, par Donald Trump. Elles ont pour origine les grands médias américains : CBS, Bloomberg, le Wall Street Journal. À Paris, la séance a été marquée par la chute de Renault au lendemain de son avertissement sur résultats. L'indice CAC 40 a cédé 0,57% à 7722,09 points et l'EuroStoxx50 a perdu 0,76% à 5313,71 points. Londres et Francfort ont en revanche très légèrement progressé.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont fini en légère hausse une séance marquée par des rumeurs démenties de limogeage de Jerome Powell par Donald Trump. Après les trimestriels mardi de JP Morgan, Citi et Wells Fargo, Bank of America, Morgan Stanley et Goldman Sachs ont fait état de performances robustes. Côté statistiques, après une inflation qui est ressortie mardi un peu supérieure aux attentes, les prix à la production s'inscrivent sous les prévisions en juin. Le Dow Jones a avancé de 0,53% à 44,254.78 points tandis que le Nasdaq Composite a progressé de 0,25% à 20 730,49 points.