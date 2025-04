Du côté des sociétés, les publications de résultats ont été nombreuses au cours des deux derniers jours. Celles d'Accor, de Saint-Gobain et de Safran ont, en particulier, été bien accueillies. En revanche, la perspective du remplacement des cartes traditionnelles de ticket-restaurant par la solution Pix a fortement pesé sur Edenred et Pluxee. L'absence de visibilité a pesé sur le secteur du conseil à Paris.

" Les consommateurs perçoivent des risques pour de multiples aspects de l'économie, en grande partie en raison de l'incertitude persistante concernant la politique commerciale et la possibilité d'une résurgence de l'inflation à l'avenir. Les attentes concernant le marché du travail sont restées sombres " a commenté la responsable de cette enquête, Joanne Hsu.

Dans ce contexte de forte incertitude, le moral des consommateurs continue de se dégrader. L'indice de l'Université du Michigan sur leur confiance est tombé à 52,2 en avril, contre 57 en mars. Si un repli plus prononcé à 50,8 était attendu, cet indicateur a enregistré l'un des plus faibles niveaux jamais enregistrés.

S'agissant de l'existence de discussions entre Pékin et Washington, la confusion règne. Donald Trump a déclaré au magazine Times que le président chinois l'avait appelé, sans préciser la date de cet échange. La Chine a ensuite démenti la tenue de discussions entre les deux pays sur des projets d'accords commerciaux, rapporte Reuters.

Hausse en Europe, entre résultats d'entreprise et reflux des craintes sur le commerce

