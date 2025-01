Hausse du dollar canadien : Justin Trudeau démissionne

Le dollar canadien a aussi profité au cours de la journée d'une information du Washington Post selon laquelle les conseillers de Donald Trump envisagent des droits de douanes s'appliquant à tous les pays, mais visant seulement les importations critiques. Fin novembre, il avait menacé d'imposer dès son premier jour de présidence des droits de douane de 25% sur tous les produits en provenance du Mexique et du Canada. "Il s'agit d'un nouvel exemple de 'fake news' " a réagi Donald Trump sur son réseau social.

(AOF) - La devise canadienne gagne 0,52% à 0,6969 dollar américain après avoir atteint un plus haut en séance à 0,7003 dollar américain. Confirmant les rumeurs de presse, le Premier ministre canadien Justin Trudeau a annoncé sa démission en fin d’après-midi. Le pays traversait une crise politique depuis la démission de la ministre des Finances Chrystia Freeland le 16 décembre. Elle avait critiqué ses projets de politique fiscale.

