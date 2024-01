Hausse du chiffre d'affaires pour Alstom, qui poursuit son plan de désendettement

( AFP / GUILLAUME SOUVANT )

Alstom a enregistré un chiffre d'affaire de 4,3 milliards d'euros au troisième trimestre de son exercice décalé, en hausse de 2,6% par rapport à l'année précédente, et entend poursuivre son plan de réduction des coûts pour assainir son bilan, selon ses comptes de résultats publiés mercredi.

"Nous nous consacrons pleinement au plan d'action opérationnel" pour désendetter le groupe, a indiqué son PDG Henri Poupart-Lafarge, cité dans le communiqué de résultats.

Les détails de ce plan seront connus en mai 2024, a-t-il précisé, avant la clôture des comptes annuels. Pour rappel, il prévoit des cessions d'actifs pour entre 500 millions et 1 milliard d'euros, la suppression de 1.500 postes administratifs dans le monde et une possible augmentation de capital, avec comme objectif de réduire la dette de 2 milliards d'euros.

Le cours de Bourse d'Alstom, petit poucet du CAC 40, chute mercredi de 7% en raison de l'incertitude autour de ce plan.

Les prises de commandes au troisième trimestre, achevé fin décembre, se sont améliorées, après un premier semestre catastrophique sur ce plan, avec 5,5 milliards d'euros de commandes reçues, en hausse de 5,8% par rapport à l'an dernier.

Sur les neuf premiers mois de l'exercice, elles restent inférieures de 8,7% à leur niveau de l'année précédente.

Le ratio commandes sur chiffre d'affaires est donc passé à 1,3 ce trimestre contre 1 au premier semestre, confirmant les prévisions d'Alstom qui anticipait en novembre un redressement au second semestre.

Les commandes de services - c'est-à-dire la maintenance des trains - et de signalisations et systèmes ont représenté 84% du total, dans le trimestre écoulé.

Alstom a également poursuivi sa montée en cadence alors que les retards sur certains contrats lui sont souvent reprochés, et ont coûté des pénalités.

Le constructeur ferroviaire a produit 3.415 voitures sur les neuf premiers mois de l'exercice contre 2.998 sur la même période en 2022-2023.

Il a également confirmé ses objectifs à court-terme, notamment un flux de trésorerie disponible (free cash flow) toujours négatif sur l'exercice mais ramené à entre -750 et -500 millions d'euros, contre -1,1 milliard au premier semestre.

La croissance organique du chiffre d'affaire est elle attendue "au-delà de 5%".

A moyen terme, "Alstom vise un taux de croissance annuel moyen du chiffre d’affaires supérieur à 5%" entre les exercices 2021-2022 et 2025-2026.

Pour y arriver, l'entreprise compte sur un carnet de commandes "inégalé" à 90,3 milliards d'euros au 31 décembre, "garantissant environ 38 à 40 milliards d'euros de chiffre d'affaires sur les trois prochaines années".