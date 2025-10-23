Hausse du bénéfice trimestriel de Norfolk Southern

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'opérateur ferroviaire américain Norfolk Southern NSC.N a affiché jeudi une hausse de son bénéfice au troisième trimestre, dans son premier rapport de résultats après l'annonce d'un accord de 85 milliards de dollars pour former le premier opérateur ferroviaire de fret d'un océan à l'autre du pays avec Union Pacific UNP.N .

L'accord, qui a suscité une réaction positive de la part du président américain Donald Trump, est encore soumis à l'autorisation réglementaire du Surface Transportation Board.

Plus tôt dans la journée de jeudi, Union Pacific a dépassé les estimations de bénéfices de Wall Street grâce à d'importants volumes de charbon. La semaine dernière, son homologue CSX a battu les estimations trimestrielles de Wall Street grâce à l'amélioration des volumes intermodaux et à la hausse des prix dans son segment marchandises, ce qui a permis de compenser la baisse des prix du charbon.

Union Pacific a déclaré qu'elle prévoyait de déposer une demande de fusion auprès du STB d'ici la fin novembre ou le début décembre de cette année, au lieu de la fin janvier. L'examen pourrait durer de 12 à 18 mois.

Norfolk, dont le siège est à Atlanta (Géorgie), a déclaré un bénéfice ajusté de 3,30 dollars par action pour le trimestre considéré, contre 3,25 dollars l'année précédente.

Ses recettes d'exploitation totales pour le trimestre ont augmenté de 2 % par rapport à l'année dernière, pour atteindre 3,1 milliards de dollars.

Sur une base ajustée, le ratio d'exploitation de la société - un indicateur clé de l'efficacité - était de 63,3 % pour le trimestre, soit une amélioration de 10 points de base par rapport à la même période de l'année dernière.