CAC 40
7 830,20
+0,45%
Hausse des valeurs sidérurgiques : l'UE prévoit d'imposer 25-50% de taxes sur l'acier chinois
information fournie par AOF 26/09/2025 à 11:20

(AOF) - La Commission européenne prévoit d'imposer, dans les prochaines semaines, des droits de douane compris entre 25 et 50% sur l'acier chinois et les produits associés, affirme le quotidien économique allemand Handelsblatt, citant des hauts responsables à Bruxelles. Suite à ces informations de presse, les valeurs européennes du secteur de la sidérurgie progressent. Vallourec gagne 2,59%, ArcelorMittal et Aperam avancent respectivement de 2,38% et de 2,16%. Thyssenkrupp progresse de 2,72%.

Au cours du mois de septembre, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen avait confirmé dans le cadre de son discours annuel au Parlement européen, que " l'exécutif européen annoncerait prochainement un nouveau dispositif visant à limiter les importations d'acier dans l'UE, afin de protéger la production européenne ".

Elle a notamment souligné que " les surcapacités mondiales dans l'acier faisaient fondre les marges des sidérurgistes européens, réduisant leurs opportunités d'investir dans la nécessaire décarbonation de leurs usines.

Maros Sefcovic, le commissaire européen en charge du Commerce prévoit de présenter, d'ici la mi-octobre, un nouveau dispositif de restriction des importations d'acier visant à protéger la filière sidérurgique européenne.

" Nous saluons l'engagement de Maros Sefcovic à présenter une mesure hautement efficace sur le marché de l'acier, qui garantira les capacités de fabrication dans l'UE et les investissements dans ce secteur clé pour l'autonomie de la région ", a commenté Henrik Adam, président d'Eurofer, l'association européenne des producteurs d'acier, à l'issue d'une réunion qui s'est tenue à Bruxelles la semaine dernière.

" L'UE doit désormais se mobiliser et lutter pour défendre son tissu industriel face à la menace existentielle sans précédent que représente la surcapacité mondiale dans le secteur sidérurgique, qui met en péril des millions d'emplois européens. Nous espérons que la proposition attendue de la Commission servira de base au Parlement européen et au Conseil pour adopter une solution forte ", a détaillé Adam.

Valeurs associées

APERAM
28,300 EUR Tradegate +1,65%
APERAM
28,3000 EUR Euronext Amsterdam +1,95%
APERAM
28,200 EUR LSE Intl +0,71%
APERAM
30,5000 USD OTCBB 0,00%
APERAM
28,2600 EUR Sibe +1,58%
ARCELORMITTAL
31,100 EUR Tradegate +0,81%
ARCELORMITTAL
31,2100 EUR Euronext Amsterdam +1,86%
ARCELORMITTAL
31,230 EUR XETRA +2,13%
ARCELORMITTAL
7,575 CHF Swiss EBS Stocks 0,00%
ARCELORMITTAL
31,375 EUR LSE Intl +2,40%
ARCELORMITTAL
34,0500 USD OTCBB 0,00%
ARCELORMITTAL
31,2200 EUR Sibe +2,06%
THYSSENKRUPP
11,635 EUR XETRA +2,06%
VALLOUREC
16,0900 EUR Euronext Paris +1,61%
