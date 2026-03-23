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Hausse des valeurs de consommation et de vente au détail aux États-Unis dans un contexte de hausse générale des marchés
information fournie par Reuters 23/03/2026 à 15:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 mars - ** Les actions des détaillants américains augmentent alors que l'appétit pour le risque est revenu sur les marchés après que le président américain Donald Trump a déclaré qu'il avait ordonné à l'armée de reporter les frappes contre les centrales électriques et les infrastructures énergétiques iraniennes à la suite de "conversations productives" avec Téhéran

** Le détaillant à grande surface Walmart WMT.O en hausse de 1,2% et Target TGT.N en hausse de 2,5%

** Dollar General DG.N en hausse de ~1% et Dollar Tree

DLTR.O en hausse de 2,7%

** Sociétés d'habillement: Abercrombie & Fitch ANF.N , Under Armour UAA.N , VF Corp VFC.N et Gap GAP.N en hausse de 3 à 5%

** Le géant des vêtements de sport Nike NKE.N et Deckers Outdoor DECK.N ont tous deux augmenté de 2,5 % et les actions du fabricant allemand de sandales Birkenstock BIRK.N cotées en bourse aux États-Unis ont augmenté de 5,5 %

** Home Depot HD.N , Lowe's LOW.N , Williams-Sonoma

WSM.N et Masco MAS.N en hausse de 3 à 5%

** Les marques de luxe: Ralph Lauren RL.N , Capri Holdings

CPRI.N et Tapestry TPR.N en hausse de 4% à 5%

** Les croisiéristes Norwegian Cruise Line NCLH.N , Carnival Corp CCL.N , Royal Caribbean RCL.N , Viking Holdings

VIK.N en hausse de 6% à 8%

** Les actions du fabricant de Jack Daniel's Brown-Forman

BFb.N , du fabricant de bière Molson Coors TAP.N , du fabricant de bière Samuel Adams Boston Beer SAM.N et du fabricant de bière Corona Constellation Brands STZ.N ont augmenté de 1,5 % à 2 %

** Les sociétés de produits de beauté Estee Lauder EL.N en hausse de ~5%, Elf Beauty ELF.N en hausse de ~3%

Valeurs associées

ABERCROMBIE FT RG-A
89,525 USD NYSE +1,74%
BIRKEN
35,350 USD NYSE +6,06%
BOSTON BEER -A-
226,900 USD NYSE +1,58%
CAPRI HLDG
18,760 USD NYSE +3,76%
CARNIVAL
26,015 USD NYSE +7,81%
CONSTELLATION BRD-A
153,125 USD NYSE +2,34%
COSTCO WHSL
972,8200 USD NASDAQ +0,05%
DECKERS OUTDOOR
103,065 USD NYSE +2,66%
DOLLAR GENERAL
125,555 USD NYSE +0,86%
DOLLAR TREE
109,0200 USD NASDAQ +3,28%
ELF BEAUTY
74,560 USD NYSE +2,88%
ESTEE LAUDER RG-A
90,365 USD NYSE +5,19%
HOME DEPOT
333,880 USD NYSE +4,04%
LOWE'S COM
236,052 USD NYSE +5,06%
MASCO
61,235 USD NYSE +4,09%
MOLSON COORS RG-B
42,310 USD NYSE +2,17%
NIKE -B-
53,350 USD NYSE +1,85%
NORW CRS LINE
20,660 USD NYSE +9,02%
RALPH LAUREN RG-A
346,740 USD NYSE +5,08%
RYL CARIBBEAN CR
281,115 USD NYSE +6,77%
TAPESTRY
147,580 USD NYSE +4,77%
TARGET
115,898 USD NYSE +2,36%
UNDER ARMOUR RG-A
6,225 USD NYSE +6,59%
VF
17,185 USD NYSE +5,43%
VIKING
73,020 USD NYSE +7,33%
WALMART
120,7300 USD NASDAQ +1,44%
WILLIAMS-SONOMA
185,390 USD NYSE +3,94%
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