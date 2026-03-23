Hausse des valeurs de consommation et de vente au détail aux États-Unis dans un contexte de hausse générale des marchés

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23 mars - ** Les actions des détaillants américains augmentent alors que l'appétit pour le risque est revenu sur les marchés après que le président américain Donald Trump a déclaré qu'il avait ordonné à l'armée de reporter les frappes contre les centrales électriques et les infrastructures énergétiques iraniennes à la suite de "conversations productives" avec Téhéran

** Le détaillant à grande surface Walmart WMT.O en hausse de 1,2% et Target TGT.N en hausse de 2,5%

** Dollar General DG.N en hausse de ~1% et Dollar Tree

DLTR.O en hausse de 2,7%

** Sociétés d'habillement: Abercrombie & Fitch ANF.N , Under Armour UAA.N , VF Corp VFC.N et Gap GAP.N en hausse de 3 à 5%

** Le géant des vêtements de sport Nike NKE.N et Deckers Outdoor DECK.N ont tous deux augmenté de 2,5 % et les actions du fabricant allemand de sandales Birkenstock BIRK.N cotées en bourse aux États-Unis ont augmenté de 5,5 %

** Home Depot HD.N , Lowe's LOW.N , Williams-Sonoma

WSM.N et Masco MAS.N en hausse de 3 à 5%

** Les marques de luxe: Ralph Lauren RL.N , Capri Holdings

CPRI.N et Tapestry TPR.N en hausse de 4% à 5%

** Les croisiéristes Norwegian Cruise Line NCLH.N , Carnival Corp CCL.N , Royal Caribbean RCL.N , Viking Holdings

VIK.N en hausse de 6% à 8%

** Les actions du fabricant de Jack Daniel's Brown-Forman

BFb.N , du fabricant de bière Molson Coors TAP.N , du fabricant de bière Samuel Adams Boston Beer SAM.N et du fabricant de bière Corona Constellation Brands STZ.N ont augmenté de 1,5 % à 2 %

** Les sociétés de produits de beauté Estee Lauder EL.N en hausse de ~5%, Elf Beauty ELF.N en hausse de ~3%