Hausse des taux : " la probabilité d'une pause a augmenté " (ABN Amro IS)

(AOF) - Christophe Boucher, Directeur des investissements d'ABN Amro Investment Solutions livre son analyse sur les chiffres de l'inflation aux Etats-Unis publiés hier en amont de la réunion de politique monétaire de la Fed. L'inflation selon l'IPC américain est conforme aux attentes des investisseurs pour l'indice de base et légèrement supérieure pour l'indice global. " Ces chiffres de l'IPC devraient renforcer le scénario "skip the turn" pour la Fed, c'est-à-dire pas de changement demain et laisser la porte ouverte à une éventuelle hausse en juillet ou plus tard ", explique Christophe Boucher.

Cela permettrait à la Fed de disposer d'un mois supplémentaire de données avant de décider si une hausse est nécessaire.

De nombreux responsables de la Fed, dont J.Powell, ont déjà exprimé leur préférence pour ce scénario.

La hausse du taux de chômage en mai ainsi que le resserrement des conditions de crédit, comme le révèle l'enquête NFIB sur les petites entreprises, soutiennent également ce point de vue.

" Pour l'instant, le marché évalue le scénario suivant : une pause en juin et une hausse de 25 points de base en juillet. Après la publication de l'IPC, la probabilité d'une pause a augmenté ", souligne Christophe Boucher.

" Afin de préserver l'optionnalité, la Fed adopterait probablement un ton hawkish et réitérerait sa volonté d'être dépendante des données ", conclut-il.