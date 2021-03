Hausse des taux américains : un vrai danger pour les actions

La remontée des taux américains risque de freiner les marchés mondiaux. (© Shutterstock)

Les économistes d'ING prévoient une poursuite de la remontée des rendements obligataires aux États-Unis et un ralentissement des achats d'actifs de la Fed avant la fin de l'année. De quoi provoquer un repli momentané des Bourses mondiales.

Les économistes d'ING, menés par Chris Turner et James Knightley, se sont penchés sur les conséquences possibles pour les marchés financiers d'une remontée rapide des rendements obligataires aux États-Unis.

La confiance grandissante des investisseurs dans une reprise économique globale, en particulier américaine, renforce la spéculation sur le programme de rachat d'actifs de la Réserve Fédérale.

La Fed rachète actuellement chaque mois 80 milliards de dollars de bons du Trésor plus 40 milliards de dette MBS issue des agences de crédit fédérales. A quel moment l'institution monétaire pourrait lever le pied de l'accélérateur et acheter moins de bons du Trésor ?

Les experts de la banque comparent la situation d'aujourd'hui à celle de 2013, quand les emprunts d'État avaient été massivement vendus et que les taux longs avaient sensiblement remonté. À l'époque, le discours de la Fed avait accéléré les cessions de bons du Trésor, en évoquant la perspective d'une réduction de ses achats d'actifs («tapering»).

Le même scénario qu'en 2013

La forte remontée des taux longs américains avait provoqué une nette baisse des actions et des matières premières, un élargissement des écarts de rendement entre la dette des entreprises et la dette publique, et une hausse du dollar.

Entre mai et septembre 2013, le rendement à dix ans du bund allemand avait repris 80 points de base et le